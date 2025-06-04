名師解盤》解豐銘：半導體族群接棒 指數重拾漲勢

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

從總經面來看，OECD今年第二次下調全球經濟預測，將2025年全球經濟增長率從此前的3.3%大幅調降至2.9%，美國經濟增長預期，從2.8%跌至1.6%，OECD指出即使川普在關稅問題上改弦易撤，由於政策不確定性持續拖累，增長提振和通膨緩解的效果也不會立即顯現，美國經濟前景的惡化將波及全球。儘管美國經濟有不確定性，但美國4月JOLTS職位空缺意外上升，優於市場預期與前值，顯示勞動力需求依然健康；此外，6月底前是美債到期的高峰期，近期的標售的投標倍數和得標利率仍維持穩健，有助於近期多頭氣氛的延續。

從基本面來看，近期將陸續公布5月營收，由於4月底美元貶值，可留意相關出口為主的電子股營收公布後的股價反應，是否呈現利空不跌或利多出盡的反應。由於關稅政策的反覆，台廠第二季受惠提前備貨效應，基本面動能維持強勁不墜，但從近期公布的美國PMI數據細項顯示，原物料庫存為2022年以來新高，若7月關稅問題明確緩解，屆時須留意提前備貨動能後的風險，以及過去淡旺季的季節性的改變。

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從籌碼面來看，由於6月在期權市場部分，外資期權未平倉空單已從高峰降低，散戶在6月期貨未平倉由多翻空，有助於台股指數多頭氣勢的延續。在個股方面，受6月多檔大型ETF持股調整影響，個股容易有非基本面影響的買盤或賣壓，建議投資人可從錯殺股中找尋價值投資機會，並留意ETF調整買盤結束後的多方力道枯竭。

電子族群受惠半導體龍頭股東會的激勵，AI伺服器族群持續維持強勢，及費半大漲激勵下，帶動加權指數上漲491.16點，收在21618.09點。

當前各國對等關稅、半導體及消費性電子關稅均暫時豁免，台廠受惠提前備貨效應，基本面動能維持強勁不墜，第二季總經方面硬數據結果仍維持良好，上市櫃公司第二季營收增長持續，預期六月美債到期壓力結束後，中線在美國下半年有減稅、降息等政策空間，股市有機會再度受惠QE，故建議投資人操作上不追高殺低，電子和傳產平衡布局。電子族群看好，半導體、AI伺服器;傳產族群看好，內需、重電、生技醫療和機器人概念股。

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