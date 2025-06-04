三地能源Q4再增7座光電案場 總裝置容量達147MW

三地能源各案場位處南部日照資源豐沛區域，第四季將再增加七座光電案場。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕再生能源整合服務商三地能源（6946）在綠能領域多方佈局，今年第四季將新增7座太陽能光電案場，此外，充電站也朝目標150站建置目標邁進，並與國內20建案合作，推動住宅充電服務。

三地能源表示，目前太陽能光電業務佔營收比重達到86.43％，截至目前，三地能源完成11座太陽光電案場的建置，累計商轉容量已達131MW，今年第四季將新增7座太陽能光電案場，整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1930萬度。

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另外，儲能系統已成為維持電力穩定的關鍵設備，三地能源已取得總容量達186MW的儲能建置許可，預估可儲存約35.2萬度電；三地能源已啟用共16MW的配電級儲能場域，具備即時調節電網頻率、削峰填谷等功能，對台電電網的穩定與負載管理發揮明顯效益。

至於三地能源旗下的EV充電營運公司特爾電力，在全台建置83座環島充電站正式營運，提供超過300支充電槍，透過時間電價與智慧排程機制，有效避開系統尖峰時段，持續朝向完成150站建置目標邁進；特爾電力也拓展住宅充電服務，截至目前已與超過20個建案合作，推動離峰充電與智慧用電管理，深化社區層級綠能應用，提升住商用電彈性。

三地能源在電動巴士領域方面，旗下環創電行已協助銷售近130輛Model T電動巴士，支援全台近10家指標性客運業者導入低碳運輸方案，落實公共運輸電動化，並持續看好台灣政府推動2030年市區巴士全面電動化目標，隨著Model T電巴產能供應能力提升，有機會挹注旗下環創電行累積電巴交車輛明顯增加，增添營運新動能。

三地能源鍾嘉村董事長表示，透過從太陽能發電、儲能佈建、綠電交易到電動車充電與電動巴士的整體解決方案，可降低企業能源轉型障礙，更協助客戶逐步實現碳中和，成為企業應對ESG、提升競爭力的關鍵夥伴，三地能源仍持續以支持國家能源轉型政策，積極推動再生能源建設，創造整體營運良好發展條件。

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