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關稅漲價壓力大 逾7成消費者對景氣悲觀

2025/06/04 12:01

調查發現，高達75.3%的消費者對台灣下半年的景氣感到悲觀。（東方線上提供）調查發現，高達75.3%的消費者對台灣下半年的景氣感到悲觀。（東方線上提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策引發全球市場關注，相關議題也逐漸從國際談判桌走入民眾日常生活，消費市場研究顧問東方線上消費者研究集團於5月進行自主調查，針對台灣消費者面對未來關稅變化下，「消費信心」、「支出調整策略」與「價格容忍程度」的消費風貌。調查結果發現，超過七成消費者對下半年景氣沒信心，年齡越長越是悲觀並引發保守消費，年輕族群最不受影響，對經濟變化的反應相對冷淡。

超過七成消費者對景氣沒信心 年齡越長越悲觀、年輕族群較無感

根據東方線上5月份的自主調查結果顯示，面對未來可能的關稅衝擊，高達75.3%的消費者對台灣下半年的景氣感到悲觀，其中26.2%表達「悲觀」或「非常悲觀」；50歲以上族群悲觀比例更高，皆超過三成。相較之下，20代族群仍維持相對樂觀態度，反映年輕世代對關稅衝擊的心理距離感較遠。

面對可能的關稅衝擊，72.8%的消費者認為「通膨／物價上漲」是最憂心的議題，其次為「股市動盪」（55.5%）與「匯率波動」（44.9%）。40代以上族群對於金融市場變動特別敏感，對股市與匯率的擔憂占比皆明顯高於平均。反觀20代，則有15%表示無相關擔憂，顯示年輕世代面對關稅衝擊級以及經濟變化的反應較不關心。

調查顯示，關稅影響下，有50.8%消費者消費意願下降。（東方線上提供）調查顯示，關稅影響下，有50.8%消費者消費意願下降。（東方線上提供）

消費意願轉趨保守 50歲以上消費意願下降近六成

調查顯示，整體有50.8%消費者表示消費意願下降。其中50、60歲以上族群分別有56.0%與58.0%表示將減少支出，明顯高於其他年齡層；20代族群中，僅41.1%表達消費意願下降，甚至有部分表示將趁勢增加消費，呈現出截然不同的世代消費心理。

在消費調整策略上，61.8%受訪者表示會「停止非必要消費」，53%選擇「減少購買頻率與數量」，另有52%與45.1%分別表示會轉向更便宜的品牌或通路。年齡差異也呈現明顯特徵，60代實施「斷捨離式消費」最為顯著，而40至50代則展現對價格的高度敏感，傾向通路或品牌替代策略。

面對壓力，消費者首當其衝調整的是「非必要休閒與療癒型消費」。（東方線上提供）面對壓力，消費者首當其衝調整的是「非必要休閒與療癒型消費」。（東方線上提供）

優先刪減美容與療癒型支出 飲食聚餐支出不可省

面對壓力，消費者首當其衝調整的是「非必要休閒與療癒型消費」。包含美容保養、彩妝、外送餐飲與藝文娛樂等皆在削減之列。相對而言，餐飲消費具高度韌性，無論是日常三餐或親友聚餐，皆顯示出「民以食為天」的台灣消費堅持。而「高單價娛樂/旅遊」和「教育/成長型支出」等可延後性支出與具備長期價值的消費項目，當物價不穩時,消費者傾向先取消或推遲這類花費。

根據調查，不同年齡層消費取捨也呈現清楚分野，20代刪減美容彩妝與餐飲外送支出但保留進修預算，顯示對未來投資仍有堅持；30-49歲則壓縮手搖飲、娛樂與外食支出，以平衡家庭財務壓力；50歲以上則削減旅遊與服飾，但堅守日常與必要開銷，以「生活安全感」為首位，消費集中在生活必要項目。在節流趨勢下，45.5%消費者也表示願意提高購買二手商品的意願，年輕族群是最主要的潛在買家，對二手商品接受度高；而熟齡族群態度保守，超過四成明確表示不會購買二手商品。

面對關稅可能帶來的商品價格上升，84.5%消費者表明可接受漲幅在10%以內。（東方線上提供）面對關稅可能帶來的商品價格上升，84.5%消費者表明可接受漲幅在10%以內。（東方線上提供）

關稅導致價格上漲 84.5%消費者接受漲幅10%以內

面對關稅可能帶來的商品價格上升，84.5%消費者表明可接受漲幅在10%以內；僅12.5%能容忍20%以內的調漲，超過此門檻者僅佔3%；這條「漲幅紅線」若被突破，恐將導致消費者縮手。

東方線上表示，面臨可能的關稅衝擊，多數消費者悲觀看待景氣，減低消費意願、停止非必要花費；且一旦經濟壓力來臨即遭優先排除、教育、旅遊與社交活動則屬「緩滅型」支出，而餐飲相關的日常三餐、親友聚餐則維持正常，完全體現了台灣消費者「民以食為天」的原則。建議品牌經營可以年齡分眾為基礎精準溝通，並避免價格大幅調漲，以因應關稅大戰對台灣消費市場的衝擊。

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