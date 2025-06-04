輝達承受不起失去中國市場？ 華爾街日報全說了

輝達執行長黃仁勳在公司電話會議上表示，「無論有沒有美國晶片，中國的人工智慧都會繼續發展」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國施行對中國晶片出口禁令下，輝達仍極力推動在中國銷售人工智慧晶片，人們可能會想知道為什麼輝達還要繼續嘗試搶攻中國市場，華爾街日報指出，答案是：輝達實在承受不起不這麼做的後果。

輝達上週發布的第1財季財報，向川普政府發出一個相當嚴厲的信號，也就是若將美國晶片公司排除在中國人工智慧市場之外會造成危險。執行長黃仁勳在公司電話會議上表示：「無論有沒有美國晶片，中國的人工智慧都會繼續發展」，他指出，全球一半的人工智慧開發者都在中國，阻止美國公司在中國競爭最終可能會讓美國失去在全球人工智慧領域的領先地位。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳說：「最終，贏得人工智慧開發者的平台才能贏得人工智慧」；「出口管制應該加強美國平台，而不是將全球一半的人工智慧人才趕往競爭對手。」

輝達也有充分的財務理由來支持這個論點。美國政府今年4月決定禁止該公司向中國市場銷售其H20晶片，導致該公司在截至4月底的季度損失約25億美元的銷售額，並將在截至7月底的當前季度再損失80億美元。這是因為H20晶片是專門為中國市場設計，以符合當時的出口限制，因此在其他任何地方都無法銷售。

全球其他地區對輝達人工智慧晶片的需求仍旺盛，因此失去中國市場的銷售額在短期內不會造成太大影響。但輝達目前的估值約為3.3兆美元，投資人認為它未來仍有很長的顯著成長空間。

根據FactSet的普遍預期，華爾街分析師預計輝達今年的年營收將突破2000億美元大關，到2028年將達到3000億美元。

如果沒有中國，這不太可能實現。作為世界第二大經濟體，中國正滿懷熱情地推動人工智慧發展。

摩根士丹利上個月發布的報告顯示，2000年至2023年間，中國政府支持的風險基金向人工智慧新創公司投資1840億美元。輝達估計，中國人工智慧加速器晶片的潛在市場規模約為500億美元。

瑞銀分析師蒂姆·阿庫里（Tim Arcuri）表示：「中國佔據四分之一的市場，這是一個很大的數字」，他還補充道，如果輝達能夠參與競爭，它將在該市場佔據「主導地位」。

輝達退出中國人工智慧市場，讓華為等本土競爭對手佔了優勢。

摩根士丹利估計，中國目前約34%的人工智慧晶片需求由本土供應商提供，到2027年，「自給率」將達到82%。即便輝達重返中國市場，它仍需應對中國政府將自主研發技術置於所有關鍵產業核心地位的野心。

輝達目前被認為領先其所有競爭對手數年，擁有日益壯大的晶片生態系統、完整的系統以及面向人工智慧開發者的軟體工具，對於希望在全球人工智慧領域保持競爭力的中國企業來說，仍將是一個重要的吸引力。

輝達需要重返中國市場，但通往中國市場的路要則要穿過白宮才行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法