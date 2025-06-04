擴大綠電佈局！綠岩能源攜手台達、川石合組「益石能源」，綠岩能源總經理賴明弘表示，目前開發中案件達300MW、建置中的還有195MW，營運中的則有24MW，至於在手EPC工程高達445MW，合約總價超過百億元。 （記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃綠能環保股綠岩能源（7833）今日宣布與台達能源、川石能源合資成立「益石能源」，預計將整合太陽能電站開發、工程維運管理與綠電交易等專業能力，打造太陽能案場的投資平台，深耕國內綠電交易市場；綠岩能源總經理賴明弘表示，目前綠岩能源開發中案件達300MW、建置中的還有195MW，營運中的則有24MW，至於在手EPC工程高達445MW，合約總價超過百億元。

益石能源總資本額為6.5億元，專注於投資具潛力的國內再生能源案場與政府標案，透過收購及自建模式，迅速擴增電站資產版圖。首階段規劃目標容量為50MW，預估年發電量可達6200萬度電，其中有15MNW容量完成併網，可提供企業穩定的再生能源來源，協助實現 RE100 承諾。

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賴明弘指出，在全球邁向淨零排碳的趨勢下，企業對於長期且穩定綠電來源的需求已進入爆發式成長階段，成立益石能源主要是結合綠岩的專業開發、優異的工程實力、台達能源於綠電交易領域的整合優勢，以及川石在私募股權投資領域上的專業與資本策略的優勢，共同打造綠電投資平台，目標即為企業客戶提供穩定可靠的綠電，推動綠電交易，協助企業實踐永續發展與淨零承諾。

他表示，益石能源將以此為基礎，立足海內外再生能源市場，持續拓展高潛力電站資產與長期綠電合約布局，並深化企業購售電合約（CPPA）策略，協助國內外企業實現減碳承諾與 RE100目標，打造具國際競爭力的永續能源供應平台。

至於綠岩能源目前開發中案件達300MW、建置中的還有195MW，營運中的則有24MW；至於海外布局包括日本、菲律賓、澳洲、馬來西亞、越南、泰國等地，其中越南則是開發重點，工業區屋頂與地面型屋頂潛力都在100-500MW。

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