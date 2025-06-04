全球央行囤金！彭博曝大量「匿名資金」透過瑞士進行黃金交易

各國央行已成為黃金創紀錄牛市背後的推動力，市場認為，這股趨勢仍不會停止。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球經濟與地緣政治不穩定加劇，過去3年各國央行和主權財富基金的黃金購買量增加了1倍。只是他們沒有公開宣布而已。《彭博》報導，儘管多數購金活動低調進行，但根據貿易數據顯示，中國可能是主要買家之一，還有大量「匿名資金」透過瑞士進行黃金交易。

根據高盛（Goldman Sachs）預估，目前全球央行每月平均購入約80公噸黃金，相當於市值約85億美元（約新台幣2547.5億元）。大部分購買都是秘密進行，除了中國佔據多數的購買量，但還有其他透過瑞士購金的匿名買家。

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世界黃金協會（WGC）統計，全球央行與主權財富基金每年購買黃金高達1000公噸，約占全球礦產供應量的4分之1。這股趨勢明顯反映央行對黃金儲備的依賴正在加強。

匯豐銀行（HSBC）在2024年初針對72家央行進行調查，結果顯示超過3分之1的央行計劃在 2025年繼續擴大黃金儲備，且無一家有拋售打算，凸顯黃金在央行外匯儲備中的戰略地位。

專家指出，在現今地緣政治緊張時期，黃金扮演避險資產的角色，這凸顯一些國家對過度持有美元的擔憂日益加劇。

據報導，哈薩克國家銀行是2024年是最大的黃金賣家之一，但今年已轉變為黃金淨買家，該國央行計劃將繼續增加黃金儲備。

《彭博》表示，各國央行已成為黃金創紀錄牛市背後的推動力，儘管其購買量的真實規模仍是個謎，但市場認為，這些央行不會停止購買黃金。

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