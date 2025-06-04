晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球央行囤金！彭博曝大量「匿名資金」透過瑞士進行黃金交易

2025/06/04 15:50

各國央行已成為黃金創紀錄牛市背後的推動力，市場認為，這股趨勢仍不會停止。（彭博）各國央行已成為黃金創紀錄牛市背後的推動力，市場認為，這股趨勢仍不會停止。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球經濟與地緣政治不穩定加劇，過去3年各國央行和主權財富基金的黃金購買量增加了1倍。只是他們沒有公開宣布而已。《彭博》報導，儘管多數購金活動低調進行，但根據貿易數據顯示，中國可能是主要買家之一，還有大量「匿名資金」透過瑞士進行黃金交易。

根據高盛（Goldman Sachs）預估，目前全球央行每月平均購入約80公噸黃金，相當於市值約85億美元（約新台幣2547.5億元）。大部分購買都是秘密進行，除了中國佔據多數的購買量，但還有其他透過瑞士購金的匿名買家。

世界黃金協會（WGC）統計，全球央行與主權財富基金每年購買黃金高達1000公噸，約占全球礦產供應量的4分之1。這股趨勢明顯反映央行對黃金儲備的依賴正在加強。

匯豐銀行（HSBC）在2024年初針對72家央行進行調查，結果顯示超過3分之1的央行計劃在 2025年繼續擴大黃金儲備，且無一家有拋售打算，凸顯黃金在央行外匯儲備中的戰略地位。

專家指出，在現今地緣政治緊張時期，黃金扮演避險資產的角色，這凸顯一些國家對過度持有美元的擔憂日益加劇。

據報導，哈薩克國家銀行是2024年是最大的黃金賣家之一，但今年已轉變為黃金淨買家，該國央行計劃將繼續增加黃金儲備。

《彭博》表示，各國央行已成為黃金創紀錄牛市背後的推動力，儘管其購買量的真實規模仍是個謎，但市場認為，這些央行不會停止購買黃金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財