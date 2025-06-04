台美關稅討論 蕭美琴盼發揮「強強聯手」合作效果

蕭美琴認為，雖然台美關係正面臨不少挑戰，但目前雙方夥伴關係仍然非常堅固。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕蕭美琴副總統於2日晚間，應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat），就台灣的科技創新、經濟與國防安全、國家發展願景及台美關係等議題，回應主持人SCSP總裁兼執行長Ylli Bajraktari提問。被問到台美關係，蕭美琴認為，雖然台美關係正面臨不少挑戰，但目前雙方夥伴關係仍然非常堅固。近期關於關稅的討論，確實在民眾間引發了一些焦慮。我們希望能達成一個雙贏的路徑圖，讓台美合作發揮「強強聯手」的效果，也推動自由與韌性。

蕭美琴並，經濟安全是國家安全重要的一部分。經濟脅迫一直是極具挑戰的問題，我們與對岸的經貿關係經常被操弄，做為對社會施壓、甚至企圖影響政治結果的工具。這也迫使我們必須讓台灣更具韌性。當然，強化韌性的一部分是多元化，我們也採取各項措施進一步保護我們的科技與經濟體系，包括建立更健全的出口管制制度，在這方面，我們需要與國際夥伴及其他民主國家密切合作。

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蕭美琴副總統於2日晚間，應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat）（蕭美琴臉書）

針對區域情勢，蕭美琴說，地緣政治的局勢變得越來越複雜，而我們所面臨的挑戰、壓力與威脅也持續升高。中國人民解放軍的挑釁行為日益頻繁，不僅發生在台灣海峽與台灣周邊，也包括南海與台灣以北地區。在這樣的情勢下，我們必須更努力強化自身防衛力量，以嚇阻潛在衝突。我們也從當前歐洲與中東等世界其他地區造成人道災難之衝突悲劇中深刻體會，和平不能被視為理所當然。

她強調，台灣人民渴望和平，我們與美國在維護印太區域的和平與穩定上擁有共同的利益，且台灣安全對全球安全具有重要意義。我們感謝許多國際夥伴在包括G7峰會等全球高峰會中均強調台海和平穩定對於全球繁榮至關重要，而這句話的重要性再怎麼強調都不為過。因此，強化我們自身安全、與國際夥伴合作以防止衝突，並運用外交手段維護區域和平穩定都是維持現狀不可或缺的重要策略。

針對烏俄戰事，蕭美琴說，幾年前俄羅斯入侵烏克蘭，對台灣社會來說是一記警鐘。雖然我們愛好和平也致力維持和平，但絕不能將和平視為理所當然；我們必須更努力確保和平得以維持，避免衝突的悲劇發生在我們的土地和此區域。在汲取教訓方面，首先我們需要提高國防的投資，但不只是投入多少資金或GDP占比提高而已，還要投資對的系統和能力。我們持續專注於發展不對稱作戰能力，且必須精準投資。

她還說，烏克蘭戰爭展現了創新科技的重要性，特別是在無人載具、人工智慧與防衛系統的整合、以及一些新興的太空科技應用方面；這些新興科技在防衛上扮演了關鍵角色。

被問到台美關係，蕭美琴認為，雖然台美關係正面臨不少挑戰，但目前雙方夥伴關係仍然非常堅固，這對台灣而言至關重要。維持雙方強健的夥伴關係符合我們的利益。但近期關於關稅的討論，確實在民眾間引發了一些焦慮。我們希望能達成一個雙贏的路徑圖，讓台美合作發揮「強強聯手」的效果，共同推進科技發展，並結合彼此的競爭優勢，確保工業化與AI的領先地位，為我們的共同目標盡一份心力，也推動自由與韌性。

在安全層面，她說，我們將持續與美國這個強大夥伴合作，加速推動台灣內部必要的改革，讓我們更有能力嚇阻衝突，維護和平。最終，這不僅是台美之間的關係，我們也鼓勵並歡迎全球其他夥伴一同參與，確保台海及區域的和平穩定，並在穩定的基礎上促進繁榮發展。

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