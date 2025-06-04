經濟損失慘烈！OECD：川普貿易戰後果比預想更糟

根據經濟合作與發展組織的最新預測，美國總統川普的貿易戰將對美國及其他地區造成比先前預期更大的經濟損失。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據經濟合作與發展組織（OECD）的最新預測，美國總統川普的貿易戰將對美國及其他地區造成比先前預期更大的經濟損失。該組織週二發布的一份報告，將美國2025年經濟成長預期從3月預測的2.2%大幅下調至1.6%，並表示明年的經濟成長將更加疲軟。

根據《CNN》報導，該報告強調川普關稅帶來的混亂，可能對全球造成持久損害。OECD也預計，今年和明年全球經濟成長率將顯著放緩至2.9%，低於先前預測的3.1%和3%。

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OECD補充，這是基於全球關稅將維持在5月中旬水準的假設。

OECD首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）表示，如果全球各國都開始提高關稅，最終世界將會變得更糟。他強調，貿易一直是過去幾十年來增長和繁榮的引擎之一，幫助近10億人擺脫貧困。

OECD主張，關稅和全球貿易戰加劇了不確定性。該組織秘書長科曼（Mathias Cormann）聲稱，全球經濟已從復甦上升和通脹下降的時期轉向更加不確定的道路。當前的政策不確定性在削弱貿易和投資，削弱消費者和企業信心，並抑制成長前景。

經濟合作與發展組織秘書長科曼聲稱，全球經濟已從復甦增長和通脹下降的時期轉向更加不確定的道路。（法新社）

OECD預計，經濟放緩將集中在美國、加拿大、墨西哥和中國。這四個國家是受川普新關稅影響最大的國家。

自今年1月連任後，川普已提高了美國大多數貿易夥伴以及汽車和鋼鐵等關鍵商品的進口關稅。雖然他的關稅計劃上周遭遇法律障礙，但除非美國能與華盛頓達成協議，否則從7月9日起，新一輪懲罰性高額「互惠關稅」將對美國許多貿易夥伴造成打擊。

OECD還表示，美國新進口稅，加上中國和加拿大設置的報復性貿易壁壘，預示著比2018至2019年中美貿易緊張時期（指川普第一任期內的貿易戰）更嚴重的破壞。

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