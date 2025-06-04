PCB設備商達航前進JPCA Show 搶攻AI與高頻通訊市場

達航科技參加今年JPCA Show，展出多項先進製程成果為客戶實踐不同加工應用場景。（達航科技提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕高精度雷射印刷電路板PCB設備商達航科技（4577）與旗下日本子公司大船企業日本株式會社，於6月4日至6日參加2025日本國際電子電路產業展JPCA Show，發表多項先進製程設計的雷射加工設備成果，以次世代雷射裝備搶攻全球AI與高頻通訊應用市場。

此外，為積極搶攻全球超過650億美元的次世代車用電子與跨材料雷射應用市場，達航科技聚焦雷射模組與加工平台的自主研發，提供領先市場的高性能雷射加工設備與客製化解決方案，展現高度成長動能，未來也將攜手合作廠商搶佔新一波AI與高頻通訊應用商機。

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達航科技指出，未來電子產品封裝製程中材料複雜度與熱管理需求將持續升高，未來將持續聚焦應用新型Pico雷射加工及其他領域的自主研發提供客戶更多優化的解決方案，並與材料供應商、封裝廠及PCB龍頭合作，展開前端材料測試與製程驗證，協助客戶提升製程效率與產品良率，致力成為全球雷射加工解決方案的領導品牌。

達航科技下半年也將參加台灣半導體與電路板大展，持續透過品牌技術創新與市場精準定位，在全球電子製造供應鏈中建立競爭優勢，成為台灣科技產業高階製造的堅強後盾及關鍵技術推手，並進一步強化在亞太區域的品牌影響力與客戶滲透率。

在AI運算與車用電子產業推升下，傳統PCB蝕刻與機械鑽孔技術已逐步被取代，朝向高精度與異質整合邁進。對此，達航科技亦整合高精度對位系統、高精度光學模組與雙雷射頭設計，旗下雷射系統可適用多項先進封裝設計，包括扇出型面板級封裝 FO-PLP（Panel Level Packaging）、扇出型晶圓級封裝FO-WLP（Fan-Out Wafer Level Packaging）等高階應用，展現其彈性製程與系統客製化的優勢，滿足高頻、抗震、高耐熱等車用電子PCB與5G/6G模組規格。

達航科技以日本東京為科研重鎮，全公司研發人員占比超過18%，超過六年經驗者也達半數以上，並在雷射微細加工技術，以極短脈衝雷射（Pico/Nano秒UV）設備降低材料熱影響區（HAZ），避免脆性材料產生裂痕或變形，滿足玻璃、陶瓷、綠膜（Green Sheet）等複雜材料之微細孔與切割加工應用；在材料應用上，旗下Nano UV雷射也實現不損害內部結構的高速鑽孔。

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