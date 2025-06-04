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PayEasy切入企業大宗採購商機 明年業績有望成長6成

2025/06/04 15:12

PayEasy研發企業大宗採購輔助系統。圖為總經理李易騰。（資料照，業者提供）PayEasy研發企業大宗採購輔助系統。圖為總經理李易騰。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年前4月各大電商營收相對過往壓抑，唯企業禮贈品採購需求仍活絡，國內最大企業福利網PayEasy今日指出，前4月累計營收年增12%，其中企業採購訂單金額成長達81%；該公司計畫開發企業大宗採購輔助系統，預計明（2026）年業績將較今年成長6成以上。

PayEasy在2022年全站實施封閉化會員制，除了獲得千家供應商支持外，更有包括蘋果、LG、Dyson、東元、禾聯、大同等許多本國暨外國知名品牌原廠與PayEasy直接簽約供貨，使福利網簽約企業員工得到更優惠價格與更好的購物保障。

PayEasy說明，企業採購往往需要大量詢價、比價、議價，耗費的時間成本高，也少有友善的自動化平台，局限於傳統作業、欠缺數位化平台，針對市場真空，PayEasy總經理李易騰表示，正在研發企業大宗採購輔助系統，以提升對企業採購人員的服務水準。

李易騰說明，正在開發的企業大宗採購輔助系統有望導入AI工具，使報價速度更快、商品建議更精準廣泛等功能，計畫到明年後，企業大宗採購可較今年實績再成長60%。

PayEasy指出，未來除持續深耕員工福利市場，更將結合技術力，延伸企業內部需求之數位化服務，如上線多年的員工交流專區、津貼審核中心，以及正在耕耘的企業採購市場，甚至整合策略夥伴資源，為護國神山、內需骨幹、終端消費等百工百業提供過去尚未被滿足的數位化系統服務。

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