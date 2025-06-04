聯合再生能源宣布汰舊傳統PERC產線，聚焦TOPCon產品與儲能系統。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕因應市場趨勢，聯合再生能源（3576）今日宣布展開精實計畫，將淘汰傳統PERC產線，期待資產活化利用，並已依法向主管機關通報完整計畫，提供員工內部轉調機會或按照勞基法領取相對應之資遣費、轉職就業輔導等選項，預計今年第四季完成，以回應全球綠能市場與技術轉型趨勢，全面提升營運效能。

聯合再生能源指出，基於市場需求導向、以技術升級為核心的策略部署，未來將持續深化TOPCon電池及其模組與儲能兩大業務主軸，而位於苗栗竹南的PERC產線，因產品和技術皆屬於生命週期後段，為提升營運結構，將退役老舊產線，以符合產業趨勢，並朝活化資產利用方向前進。

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聯合再生能源表示，已依法通報相關主管機關，並將提供廠區員工兩大選項：一為內部轉調至其他廠區服務，保留人才延續職涯；二為選擇離職者提供符合勞基法規定之資遣費與補助，同時協助轉介其他公司職缺，並將與苗栗縣政府就業輔導中心攜手，提供轉職輔導服務，協助離職員工渡過調適期。

聯合再生也說，TOPCon先進產線已集中於台南廠，除原開發易拆解模組，也預計於第三季正式量產具美觀且抗眩光的全黑美學模組，並迎來表後儲能系統示範案場落成；未來將持續提升內部效能，深化台南廠發展，成為系統整合與智慧調度的展示基地，穩健構築綠能產業鏈的長遠布局。

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