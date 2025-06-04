制裁變送禮？美禁AI晶片輸中 輝達首席科學家曝慘痛代價

美國禁止出口高階技術及晶片到中國，包括輝達的H20晶片。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）的首席科學家戴利（Bill Dally）日前表示，美國對中國實施的人工智慧（AI）出口管制禁令，反倒讓中國獲得很大的發展空間，因為中方買不到AI晶片，乾脆重金挖角。戴利指出，過去替輝達撰寫程式的中國AI研究人員，現在都在幫華為寫程式。

戴利2日出席由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展。他在展上指出，美國禁止出口高階技術及晶片到中國，包括輝達的H20晶片，這反而讓中國獲得巨大的發展空間，吸引大量AI研究的高端人才。

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據報導，中國在2019年擁有全球約三分之一的AI高端研究人員，而如今這比例已接近全球的一半。戴利強調，儘管中國在AI硬體領域的佔比不如美國，但已經掌握了大量AI人才，他提到，過去這些中國AI研究人員大多為輝達編寫程式，但如今，他們大多轉而為華為編寫軟體。

戴利認為，如果不是美國的管制措施，華為可能不會如此快速地成長，如今這些研究人員為華為開發的軟體已經相當可靠。他表示，華為的AI技術發展雖然仍不比輝達，但已經提供相當可靠的解決方案，由於美國的管制禁令讓華為在中國失去競爭對手，從而讓其快速成長。

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