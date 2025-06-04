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無畏台股震盪 0050+0056規模破兆

2025/06/04 14:42

無畏台股震盪，0050+0056規模破兆。（擷取自元大投信官網）無畏台股震盪，0050+0056規模破兆。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受關稅議題之故台股震盪頻繁，不過投資人逢低加碼力道強勁，根據證交所資料，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔ETF今年以來至6月3日，淨申購金額分別為1711億元、1068億元，合計規模高達1.01兆元，占台股被動ETF比重逾3成，再寫ETF紀錄里程碑。

0050今年以來熱度夯，挾帶費用率優化與股價分割兩大議題，在淨申購、投資人數成長表現亮眼，自2月開始重返證交所定期定額冠軍寶座。0050經理費率隨著規模成長持續下降，6月3日規模5629億元對應費率已再降至0.107%，持續為台股ETF最低，搭配6月18日股價進行分割後，每張將重返45元上下，市場預估將再掀起一波熱潮。

至於0056則是台灣首檔高股息ETF，更是目前唯一達成零成本存股目標商品，至6月3日帳上包含股息收入的收益平準金4.13元，以每季配發1.07元估算仍充足，且即將進入台股除息旺季，配息能力將再獲得挹注。

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