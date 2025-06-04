大潤發8月起升級為大全聯 會員卡早鳥轉換優惠來了

全聯福利中心2022年併購大潤發，歷經3年的規劃與整合，全聯今天宣佈，將於8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，全聯針對大潤發會員卡，也提供早鳥轉換優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心2022年併購大潤發，歷經3年的規劃與整合，全聯今天宣佈，將於8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，全聯針對大潤發會員卡，也提供早鳥轉換優惠，大潤發會員即日起至7月31日止，只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點。

全聯表示，原大潤發會員仍可在7月31日前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣，未折抵的剩餘發幣，將於8月1日起一次性自動轉為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結的PX Pay會員帳戶中。

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大潤發會員於7月31日前累積的有效發幣，轉換成福利點數後，仍可繼續折抵使用，但需於2026年4月5日前使用完畢，點數除可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。

全聯提醒，若大潤發會員帳號未轉換連結至PX Pay，仍可於全台全聯、大全聯門市使用全聯會員卡累點，惟原大潤發發幣仍須待會員帳號轉換連結至PX Pay後，才能轉為福利點。

8月1日後大全聯更推出會員專屬店內回饋2倍送活動，會員消費每100元將回饋6點福利點（含原回饋3福利點），同樣的，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵，讓會員點數折抵更加多元，也將能擴大會員消費生態圈。

全聯表示，身為距離消費者最近的超市，全台超過1,200間門市，據點深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，生鮮乾貨等品項多達1.3萬件。

隨著大全聯的加入，提供品項上看7萬件，除了生鮮乾貨品項外，更補足居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食…等類別，讓品類結構更加完整，打造消費者全方位的生活平台。

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