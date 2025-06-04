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岱宇實施庫藏股4000張 銷美產品改由台灣出貨

2025/06/04 14:25

岱宇經董事會決議通過，將自6月5日至8月4日實施庫藏股買回計畫。（取自岱宇網站）岱宇經董事會決議通過，將自6月5日至8月4日實施庫藏股買回計畫。（取自岱宇網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身器材廠岱宇（1598）今天經董事會決議通過，將自6月5日至8月4日實施庫藏股買回計畫，買回價格區間為新台幣20元至34元，並當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。岱宇今天收盤來到23.6元、漲幅6.8%。

岱宇表示，本次庫藏股買回計畫主要目的為轉讓員工，以激勵員工向心力促進集團長期營運發展。

岱宇強調，為健全集團整體營運發展，近期積極調整全球子公司營運架構，先前已完成歐洲子公司整併程序，以有效降低營運費用，此外，因應全球趨勢，集團已將中國工廠部分產能移回台灣，未來輸美產品將會統一由台灣製造後出貨，而為維持整體毛利率，集團與美國主要客戶達成產品漲價協議，目前已依照產品品項提高15至20％的售價。

岱宇指出，在電輔車ODM業務方面，今年第一季電輔車ODM業務整體出貨已超越去年全年，目前在手訂單已看到年底，但目前受到部分零組件缺貨等問題影響出貨進度，而集團位於台中大甲的電輔車二廠，未來將以製造部份零組件為主，預期待明年大甲二廠啟用後，電輔車ODM整體產能與出貨將有望大幅成長。

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