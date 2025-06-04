晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普政府施壓奏效 花旗集團撤回對槍械業公司服務限制

2025/06/04 16:06

2018年佛羅里達州帕克蘭發生校園槍擊案一個月後，花旗集團對其槍枝銷售客戶實施限制，但花旗集團週二撤銷該作法。（路透社）2018年佛羅里達州帕克蘭發生校園槍擊案一個月後，花旗集團對其槍枝銷售客戶實施限制，但花旗集團週二撤銷該作法。（路透社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2018年佛羅里達州帕克蘭發生校園槍擊案一個月後，花旗集團對於槍械製造商及銷售商實施服務限制，成為華爾街第一家採取此舉的大型銀行。但花旗集團週二撤銷該作法，還宣稱將不再製定與槍枝相關銀行業務的具體決策。

根據《CNN》報導，花旗集團週二聲稱，此舉旨在促進採用最佳銷售實踐作為審慎的風險管理，並未涉及槍枝製造。

花旗集團還指出，將更新其《員工行為準則》和外部《全球金融准入政策》，明確表示公司不會基於政治立場進行歧視，就像公司明確表示不會基於種族和宗教等其他特徵進行歧視。

花旗集團最初在2018年帕克蘭槍擊事件後推出限制服務決策，希望透過對客戶的嚴格限制打擊槍枝暴力。決策內容有要求客戶確實完成背景調查再販售槍枝，且販售對象年齡必需為21歲以上。另外還禁止客戶出售撞火槍托及大容量彈夾。

花旗集團此作法針對對象，從小型企業到大型《財星》500強公司都有。《財星》世界500強是指美國《財星》雜誌從1995年起每年評選的全球最大500家公司的排行榜，以公司營業額為排名。

在花旗集團撤銷作法之際，川普政府指控華爾街對保守派存在偏見，這是右翼的一個論調。因為去年有十幾位州審計員在一封公開信中指責美國銀行「政治化去銀行化」，所謂去銀行化是指銀行關閉其認為高風險客戶的帳戶。

川普政府指控華爾街對保守派存在偏見。（美聯社）川普政府指控華爾街對保守派存在偏見。（美聯社）

值得注意的是，美國總統川普1月還在世界經濟論壇年度會議上斥責了美國銀行執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）。川普說「你們做得非常出色，但我希望你們開始向保守派開放你們的銀行，因為許多保守派抱怨銀行不允許他們在銀行內部開展業務。」、「你和戴蒙（摩根大通執行長），以及所有人……你們的做法都是錯的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財