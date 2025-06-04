川普政府施壓奏效 花旗集團撤回對槍械業公司服務限制

2018年佛羅里達州帕克蘭發生校園槍擊案一個月後，花旗集團對其槍枝銷售客戶實施限制，但花旗集團週二撤銷該作法。（路透社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2018年佛羅里達州帕克蘭發生校園槍擊案一個月後，花旗集團對於槍械製造商及銷售商實施服務限制，成為華爾街第一家採取此舉的大型銀行。但花旗集團週二撤銷該作法，還宣稱將不再製定與槍枝相關銀行業務的具體決策。

根據《CNN》報導，花旗集團週二聲稱，此舉旨在促進採用最佳銷售實踐作為審慎的風險管理，並未涉及槍枝製造。

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花旗集團還指出，將更新其《員工行為準則》和外部《全球金融准入政策》，明確表示公司不會基於政治立場進行歧視，就像公司明確表示不會基於種族和宗教等其他特徵進行歧視。

花旗集團最初在2018年帕克蘭槍擊事件後推出限制服務決策，希望透過對客戶的嚴格限制打擊槍枝暴力。決策內容有要求客戶確實完成背景調查再販售槍枝，且販售對象年齡必需為21歲以上。另外還禁止客戶出售撞火槍托及大容量彈夾。

花旗集團此作法針對對象，從小型企業到大型《財星》500強公司都有。《財星》世界500強是指美國《財星》雜誌從1995年起每年評選的全球最大500家公司的排行榜，以公司營業額為排名。

在花旗集團撤銷作法之際，川普政府指控華爾街對保守派存在偏見，這是右翼的一個論調。因為去年有十幾位州審計員在一封公開信中指責美國銀行「政治化去銀行化」，所謂去銀行化是指銀行關閉其認為高風險客戶的帳戶。

川普政府指控華爾街對保守派存在偏見。（美聯社）

值得注意的是，美國總統川普1月還在世界經濟論壇年度會議上斥責了美國銀行執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）。川普說「你們做得非常出色，但我希望你們開始向保守派開放你們的銀行，因為許多保守派抱怨銀行不允許他們在銀行內部開展業務。」、「你和戴蒙（摩根大通執行長），以及所有人……你們的做法都是錯的。」

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