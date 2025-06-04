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萬泰科AI線材訂單看到明年底 預期貢獻翻2倍

2025/06/04 14:14

連接線材廠萬泰科董事長張銘烈（右起），總經理張程雅看好集團AI業務動能。（記者方韋傑攝）連接線材廠萬泰科董事長張銘烈（右起），總經理張程雅看好集團AI業務動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕連接線材廠萬泰科（6190）董事長張銘烈今天在股東會後表示，旗下AI伺服器用線訂單能見度已看到明年底，預期明年相關營收年增幅度高達220%，而整體業績年均複合成長率2成的目標不變，預期今年攻上100億元大關，明年上看120億元至130億元。

張銘烈指出，集團斬獲客戶認證的AI伺服器高速線材，將於7月正式從泰國廠量產，成為推升營收動能的關鍵業務，明年AI營收佔比有望達到整體8%。面對美國對等關稅政策變數，公司於台灣、中國、越南、泰國皆設有據點，可依需求靈活調配產能，具備供應鏈彈性能力，並視情況協調供應鏈共同因應。

萬泰科總經理張程雅說，公司規劃於洛杉磯設立新倉庫，規模為既有庫房的兩倍，亦具備簡易生產功能，但因美國本地製造成本過高，暫不考慮全面轉往美國生產，公司輸美營收比重約35%，若原材料7成以上來自美國，可申請關稅豁免，未來將針對原料來源進行調整，公司也已取得2028年洛杉磯夏季奧運會的基礎建設生意機會。

產能擴張方面，萬泰已啟動越南第1期工廠，第2期將於今年7、8月啟用，以因應強勁的下游拉貨動能，另有第3期擴產計畫正在規劃當中，將視AI伺服器、高速線材等新應用需求調整進度。此外，公司在低軌衛星業務也有實質突破，AC電源線已獲SpaceX採用並於台灣廠量產，下半年將大量出貨至美國。

同時，萬泰科也積極開發矽橡膠線材、漏液檢測線與大電流電腦用線等新型產品，擴大利基型市場滲透率。公司認為，感應線與高速傳輸線利潤相對較高，而電力傳輸線競爭激烈，後續將更聚焦在高毛利與差異化產品線。對於匯率，管理層重申，新台幣每升值10%將影響毛利率約1.5個百分點，整體仍屬可控範圍，將持續強化高毛利產品銷售，以分散外部波動風險。

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