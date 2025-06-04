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豐田自動織機將被收購私有化 股價暴跌逾13％

2025/06/04 14:41

豐田自動織機（Toyota Industries）將被豐田汽車收購並私有化。（示意圖，彭博）豐田自動織機（Toyota Industries）將被豐田汽車收購並私有化。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠「豐田汽車（Toyota）」週二（3日）宣布，將斥資約330億美元（約新台幣9.89兆元）收購關鍵零組件供應商「豐田自動織機（Toyota Industries）」全數流通股，並將後者私有化。受上述消息衝擊，豐田自動織機週二（4日）盤中股價一度暴跌逾13%。

綜合媒體報導，豐田汽車宣布，將以約330億美元日圓收購豐田自動織機，該交易包括以每股 1.63萬日圓（約新台幣3395元）的價格收購豐田工業的股票，收購價格高達260億美元（約新台幣54.15億元）。且完成收購後，豐田汽車計畫最早將於今年12月上旬實施TOB（公開要約收購），將豐田織機的股票私有化。

豐田自動織機是豐田章男的曾祖父豐田佐吉於1926年創立，從生產紡織機起家，後來跨足製鋼、機械與汽車等領域，目前為豐田汽車零件供應商。

受上述消息衝擊，豐田自動織機週二（4日）盤中股價一度暴跌13.17%，最低觸及15975日圓，最終收在16200日圓，跌幅11.96%。

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