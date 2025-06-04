宏碁資訊2大業務攻企業AI商機 力拼續創新高

宏碁資訊今日舉辦股東會。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下的雲端服務商宏碁資訊（6811）今日舉辦股東會，董事長陳俊聖指出，在AI領域中，宏碁資訊是名列前茅的公司，今年重點以「雲端工廠」與「AI數位員工」協助企業強化韌性，應對變局；今年仍會努力朝營收創新高的目標邁進。

宏碁資訊今日舉辦股東會。針對今年業務重點，宏碁資訊總經理周幸蓉說，儘管總經受關稅、匯率波動影響，不過宏碁資訊主要協助企業建立韌性，在不穩定的環境中發揮空間大。

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在雲端工廠部分，周幸蓉指出，宏碁資訊可協助客戶將資安、儲存整合上雲，近期台商更加快腳步前往墨西哥、泰國等海外設廠，可迅速、靈活地運作企業各項系統，協助客戶應對全球經濟變局並擴大業務。

針對AI數位員工，周幸蓉則說明，數位員工可隨時提供服務，協助企業強化服務、並更快拓展事業，在HR（人資）等多領域都可運用，對企業的績效、效率和韌性非常有幫助。而在運營最佳化和研發應用層面也有持續開展的潛力。

宏碁資訊近年隨台商赴海外的腳步前進中國、越南，周幸蓉指出，目前海外營收比重不到一成，不過因越南在去（2024）年下半年才設立，今年會著重耕耘越南電子廠商機，明年海外業務有望達到一成營收。

針對AI發展，宏碁資訊財務長鄭和星表示，近年雲端營收比重都呈現雙位數成長，企業的AI應用多在雲端進行，宏碁資訊提供雲端資源與服務，相關業務將維持成長。

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