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學生拖欠貸款 川普政府暫緩社保福利扣押

2025/06/04 14:23

川普政府近日表示，將暫停對拖欠學生貸款的借款人的社保福利扣押。（美聯社）川普政府近日表示，將暫停對拖欠學生貸款的借款人的社保福利扣押。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府表示，將暫停對拖欠學生貸款的借款人的社保福利扣押。這意味著美國將暫時停止4月宣布的重啟拖欠學生貸款追償的決定。

根據《CBS News》報導，該政策重啟於5月5日正式生效，美國教育部開始透過財政部的抵銷計劃進行非自願性追收。該計劃透過扣押退稅和社會安全支票等聯邦款項來追回逾期債務。

美國教育部表示，自5月5日恢復追收後，尚未因學生債務而抵消任何社會安全金。教育部發言人基斯特（Ellen Keast）指出，該部門已暫停任何未來的社會安全金抵銷。

基斯特補充，川普政府致力於保護那些通常依賴固定收入的社保受益人。未來幾週該部門將開始主動向受益人宣傳可負擔的貸款還款方案，並幫助他們恢復良好信用。

多數人可能認為學生貸款的借款人是剛畢業的學生，需要兼顧貸款償還和其他生活開支，但根據消費金融服務公司Bankrate的數據，約有360萬60歲以上的人背負著學生貸款債務。

多數人可能認為學生貸款的借款人是剛畢業的學生。（法新社）多數人可能認為學生貸款的借款人是剛畢業的學生。（法新社）

美國消費者金融保護局今年稍早表示，約有45.2萬62歲以上的人（可領取社保福利的最低年齡）拖欠學生貸款。

值得注意的是，川普政府上個月才放棄了另一種社會安全福利追回計劃，宣布只需從個人月度福利金中扣除50%即可追回多付的款項，低於此前宣布的100%。鑑於三分之一的社會安全金領取者至少75%的收入依賴月度福利金，老年人權益倡導者表示，該政策將導致老年人生活困難。

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