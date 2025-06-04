大台北捷運站房租前十低區域 頂埔站以每坪745元最親民

房仲盤點台北捷運房租較低的十大捷運站點，房租最便宜捷運站點為板南線頂埔站。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕主計處發布的租金指數仍連續上漲，導致租屋族居住負擔持續沉重，因此，有房仲業者彙整近1年大台北捷運站周邊房租平均單價，並列出每月每坪房租單價前十低的捷運站商圈，以板南線頂埔站房租單價最低、每月每坪約745元。

根據永慶房產集團彙整近1年大台北實價揭露房租單價前十低的捷運站商圈，每月每坪房租單價落在745元至875元之間，且全數坐落在新北市，其中不乏是末端站，包括淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站、中和新蘆線的迴龍站，房租單價前十低的捷運站商圈，有4站每月每坪房租均價低於800元，包括頂埔站、淡水站、迴龍站與蘆洲站等，另外6站則是竹圍站、永寧站、徐匯中學站、新北產業園區站、紅樹林站以及海山站。

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房租親民區 部份是末端站

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，頂埔站位於新北市土城區，為板南線末端站，也因為距離北市市中心較遠，因此頂埔站周邊房租行情也相對便宜，但生活機能仍有一定水準。

至於，房租單價第二親民的淡水站，近1年房租每月每平均價約757元，陳金萍表示，淡水站日常生活機能無須擔憂，周遭還有淡江大學與真理大學作坐落於此，租屋需求高，過去一年租金揭露件數高達386件為房租前十低中揭露量最多。

最後，陳金萍提醒，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，因此相關數據尚未能全面反映實際情況，建議可上房租網站多加比較。

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