台灣無人機聯盟與日無人機產業發展協會簽下合作備忘錄

左起外交部駐日本代表處大使李逸洋、無人機聯盟主席暨漢翔公司董事長胡開宏、日本無人機產業發展協會副理事長千田泰弘、事務局長熊田知之。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕日本國際無人機展（Japan Drone 2025） 6月4日登場，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA） 聯盟主席胡開宏與日本無人機產業發展協會（JUIDA）副理事長千田泰弘，正式簽署合作備忘錄，確立長期合作的基礎。胡開宏表示，JUIDA為日本無人機產業最具代表性的組織之一，此次合作有助於推動雙方在供應鏈的實質對接，加速台灣廠商產品進入日本市場。

此次台灣卓越無人機海外商機聯盟偕同經濟部代表、漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家業者一同前往日本參展。

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無人機聯盟指出，無人機產業中，日本有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、製造、系統整合等利基。台日合作方向，將朝著供應鏈整合進行，包含技術發展、應用導入和市場共享；另外，無人機快速發展，各國的法規仍未臻完善，台日在制度面確實存在差異，透過合作機制，能有效搭起溝通橋樑，為雙方跨境經營的過程降低合規障礙，打入彼此市場。

無人機聯盟指出，台日無人機產業交流，早在今年3月就已展開，當時由日本無人機聯盟（JDC）來台，我方特地安排全面展示上中下游的研製能量，而今以「台灣館」形式，於日本東京重現，JUIDA千田副理事長也表示深感期待，在後續的商務會議中，雙方也積極探討台日供應鏈體系的整合模式。

日本國際無人機展邁入第10屆，產業應用越趨多元，尤其著重防災、救災、測量、監控、物流等領域，日本政府更已編列逾千億日圓預算發展無人機產業。在台灣，「無人機聯盟」同樣有外交部與經濟部大力支持，是集結產官學研共同推動的一項產業。今年的重要目標是推動國際合作與市場拓展，面對具潛力的海外市場，聯盟積極參與國際交流，提高台灣無人機產業的能見度。

無人機聯盟近期持續到國外拓展商機，在歐洲、美洲、東亞等積極結交國際盟友，促進與全球廠商的連結，為台灣無人機產業創造更多商業合作機會。

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