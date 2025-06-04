無薪假擴大遭轟配套效益差 勞動部：即起開放二大措施

無薪假擴大遭轟配套措施效益差，勞動部表示，即起開放二大措施（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受美國關稅戰衝擊，國內減班休息（無薪假）實施人數持續增加，立委劉建國質疑勞動部現有的「充電再出發」及「雇用安定措施」實施成效極差，僅有個位數申請。勞動部長洪申翰表示，「充電再出發」自5月29日起已開放勞工個人申請，無須再透過雇主，且預計6月起，進一步開放「充電再出發」與「僱用安定措施」同步申請，讓減班休息勞工獲得更多保障。

勞動部日前公告最新減班休息（無薪假）統計，至5月底通報實施的事業單位有155家、人數達2831人，呈現緩步增加的狀況，多位立委擔憂，至7月恐實施人數大幅增加。

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立委劉建國詢問，勞動部勞動力發展署提供的「充電再出發訓練計畫」和「僱用安定措施」等資源，目前究竟有多少人提出申請？洪申翰指出，其中「充電再出發訓練計畫」僅有７家業者申請，主要是雇主沒有意願，而「僱用安定措施」約30家申請。

洪申翰指出，原本「充電再出發訓練計畫」只能透過雇主申請，但自5月29日起，已開放勞工自己申請參與線上課程，每小時可領取190元的津貼。

勞動部已修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」與「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，勞動部將可主動聯繫減班休息勞工，提供「充電再出發訓練計畫」及「僱用安定措施」等協助措施資訊。

勞動部解釋，最主要的開放重點有二，第1、原本減班休息勞工的「充電再出發訓練計畫」需由雇主安排提供，若雇主沒有意願，勞工就無法參與訓練課程並領取津貼，但目前勞工已可自己申請參與線上課程，並領取每小時190元的津貼。

第2，原本「充電再出發訓練計畫」及「僱用安定措施」只能「二擇一」申請，但勞動部將開放可「同時申請」，只是每月津貼加上薪資總額，不能超過原本的薪資。

勞動部表示，二項新制已自6月起同步上線，勞動部將主動聯繫實施減班休息的勞工，告知相關權益，並鼓勵勞工踴躍申請。

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