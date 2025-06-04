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焦點股》正崴：AI機器人新品推出 漲停鎖死

2025/06/04 12:07

展望未來，正崴預期AI、自動化、儲能、資料中心、ESG等需求仍將是推動營運的重要動能。（資料照）展望未來，正崴預期AI、自動化、儲能、資料中心、ESG等需求仍將是推動營運的重要動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠正崴（2392）旗下新事業體孵化器星科國際（SYNC ROBOTIC）結合集團製造底蘊，加上AI算力、能源技術雙引擎，今日推出全台首個AI四足機器人智慧巡檢方案，市場聞訊大受激勵，帶動盤中股價大漲，截至上午11時53分暫報漲停價55.5元，成交量1.3萬張，尚有1000張漲停委買單尚未成交。

正崴集團有鑑於AI已從雲端走向地端，為了迎戰智慧應用的未來商機，旗下星科國際董事長郭守富欲透過四足機器人新品，重塑下一代工業巡檢與安全防護的標準，同時為台灣AI 機器人技術的發展創下嶄新里程碑，預計2025年底前能夠完成多項應用場域的概念驗證（POC）。

展望未來，正崴預期AI、自動化、儲能、資料中心、ESG等需求仍將是推動營運的重要動能。公司將持續優化全球產能配置，掌握美國設廠與區域市場機會，同時透過技術差異化與商業模式創新，提高整體營運效益與獲利穩定性。

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