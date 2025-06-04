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勞動基金虧損立委憂勞保破產 洪申翰再掛保證：不用擔心

2025/06/04 11:33

勞動基金再次出現虧損，勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，政府會負起最終支付責任，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。 （記者李靚慧攝）勞動基金再次出現虧損，勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，政府會負起最終支付責任，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年獲利創新高的勞動基金，今年前４月因美國關稅戰衝擊，帳面慘賠1990億元，勞保基金破產議題再受關注，多位立委今日質疑，政府連續8年撥補勞保，就好像往一個有破洞的杯子持續注水，除了撥補外，勞動部是否有其他積極作為？勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，政府會負起最終支付責任，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（4）日邀請勞動部部長，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

勞動部部長洪申翰會前接受媒體聯訪，針對今年前４月勞動基金績效表現，帳面已虧損近2000億元，洪申翰解釋，勞動基金收益近期確實受地緣政治、美國關稅議題影響，但目前勞保基金水位仍維持上兆規模，勞工朋友不用擔心。

洪申翰強調，除了以公務預算撥補勞保基金，也透過鼓勵中高齡或高齡者就業、納保，強化納保與給付上的審核，並督促雇主確實為勞工投保、核實投保薪資，各種方式盡量維持勞保基金水位，確保勞工權益。

不過，立委陳昭姿、邱鎮軍、黃秀芳、廖偉翔等人，都擔憂勞動基金的帳面虧損，雖然勞保基金整體水位仍破兆元，但基金早已收不抵支，且潛藏負債持續擴大，政府連續８年撥補基金，如同「往一個有破洞的杯子持續注水」，質疑勞動部是否有更積極的做法？

洪申翰強調，勞保基金政府會負起最終支付責任，目前鼓勵中高齡投入職場納保，多挹注基金水位開源，但是否支持最終支付責任入法？洪申翰強調，勞動部抱持開放態度，也同意研議。

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