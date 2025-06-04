川普下通牒要求各國4日前提供貿易談判最佳方案 白宮證實

美國政府致函多個國家，要求在4日前就關稅談判提出最佳方案，白宮發言人李威特證實該信函為真。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》爆料，美國政府致函多個國家，要求在4日前就關稅談判提出最佳方案，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）證實該信函為真，但也無意中證實，美國政府與各國並未達成任何貿易協議。

綜合外媒報導，《路透》指出，美國貿易代表辦公室將向各國貿易談判代表發出信函，要求他們在4日之前提交「最佳報價」，包括購買美國產品的配額以及解決任何非關稅壁壘的計畫，在收到各國回函後對內容進行評估，並提出一系列可能的協議。

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白宮發言人李威特當地時間3日證實消息為真，美國貿易代表「向我們所有的貿易夥伴發送這封信只是為了友好地提醒他們最後期限即將到來」。

有媒體指出，這意味著川普未能與其他國家達成任何實際貿易協議，因此只能要求世界各國領導人坐到談判桌前；在川普宣布暫緩90天關稅至今，只有跟英國達成協議，但美英協議聽起來更像是一個計劃的概念，而非一項真正的協議；而與中國的《日內瓦協議》則雙方互控違反協議。

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