聖安生醫抗癌新藥 核准進入人體臨床試驗

聖安抗癌新藥-奈米三特異性T細胞銜接抗體（SOA101）的抗癌機制示意圖。（圖:擷取自聖安官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃聖安生醫（6926）昨（3）日公告該公司自主研發的全球創新抗癌新藥-奈米三特異性T細胞銜接抗體（SOA101），通過美國與台灣藥物主管機關雙重法規監管單位審查，可以在美國與台灣兩地展開人體臨床試驗，驗證治療肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌、與頭頸部癌症等五種難治癌症療效。未來聖安計劃展開全球多國多中心的病人收案，以利藥品上市後順利進入全球市場，為台灣生醫新藥產業擴展全球能見度。

聖安總經理江宏哲表示，SOA101開發初期引進數據資料庫與AI製藥技術，克服多特異性抗體蛋白結構複雜性，大幅提升產能產量與安定性，是全球第一個、也是目前唯一一個開發成功的三特異性奈米抗體（nanobody）。SOA101可望解決癌症免疫療法目前只有30%左右病人受益的臨床治療困境。

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聖安董事長黃秋錦表示，公司期望在臨床試驗中證明SOA101在癌症治療上的安全性和有效性。短短四年聖安已經擁有兩個技術平台「三特異性T細胞銜接抗體平台」與「HLA-G靶向性外泌體藥物載體平台」，被科睿唯安新藥開發競爭力資料庫登錄為世界十大新藥開發廠商。聖安將繼續在精準醫療抗癌新藥領域扮演關鍵角色，努力提昇病人存活率和生活品質，造福更多癌症患者。

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