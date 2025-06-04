股東不准！華納兄弟探索公司執行長超過5000萬美元薪酬方案遭否決

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕華納兄弟探索公司股東週二投票否決了公司多名高管的薪酬方案，其中包括執行長扎斯拉夫（David Zaslav）超過5000萬美元的薪酬方案。

根據《CNN》報導，一份監管文件顯示，在華納兄弟探索公司年度股東大會上近60%象徵性投票反對2024年高階主管薪酬方案。該投票不具約束力。

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值得注意的是，去年情況與今年不同。去年華納兄弟探索公司股東通過高階主管薪酬方案，其中53%的投票贊成。

扎斯拉夫自2022年華納媒體與探索公司合併成立後，一直擔任華納兄弟探索公司的首席執行官。去年他的薪酬總額為5190萬美元，包括股權獎勵和其他薪酬。

去年扎斯拉夫的薪酬總額為5190萬美元，包括股權獎勵和其他薪酬。（法新社）

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）和彼德斯（Greg Peters）2024年的薪酬分別為6190萬美元和6030萬美元。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）2024年的薪酬為4110萬美元。

另外華納兄弟探索公司的股價在2024年下跌了7%，而其競爭對手Netflix的股價在2024年上漲了80%以上，迪士尼的股價則上漲了24%。

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