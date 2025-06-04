晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

股東不准！華納兄弟探索公司執行長超過5000萬美元薪酬方案遭否決

2025/06/04 12:14

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕華納兄弟探索公司股東週二投票否決了公司多名高管的薪酬方案，其中包括執行長扎斯拉夫（David Zaslav）超過5000萬美元的薪酬方案。

根據《CNN》報導，一份監管文件顯示，在華納兄弟探索公司年度股東大會上近60%象徵性投票反對2024年高階主管薪酬方案。該投票不具約束力。

值得注意的是，去年情況與今年不同。去年華納兄弟探索公司股東通過高階主管薪酬方案，其中53%的投票贊成。

扎斯拉夫自2022年華納媒體與探索公司合併成立後，一直擔任華納兄弟探索公司的首席執行官。去年他的薪酬總額為5190萬美元，包括股權獎勵和其他薪酬。

去年扎斯拉夫的薪酬總額為5190萬美元，包括股權獎勵和其他薪酬。（法新社）去年扎斯拉夫的薪酬總額為5190萬美元，包括股權獎勵和其他薪酬。（法新社）

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）和彼德斯（Greg Peters）2024年的薪酬分別為6190萬美元和6030萬美元。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）2024年的薪酬為4110萬美元。

另外華納兄弟探索公司的股價在2024年下跌了7%，而其競爭對手Netflix的股價在2024年上漲了80%以上，迪士尼的股價則上漲了24%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財