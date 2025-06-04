不指望鮑爾了？貝森特出招、美財政部創紀錄回購美債

美國財政部長貝森特。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債價格直直落，聯準會卻按兵不動，美國財政部似乎只能「自救」。根據美國財政部週二（3日）公布的公債回購操作結果，顯示規模高達100億美元，創下史上最大單次回購紀錄。

《FXStreet》報導，面對美債拋售潮，聯準會主席鮑爾遲遲未有動作，使得美國財政部長貝森特（Scott Bessent）決定親自出手應對，在週二擴大了美國公債回購規模，執行了史上最大規模的美國公債回購行動，金額高達100億美元。

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報導指出，儘管美國財政部本輪回購的公債多為短天期（從2025年7月到2027年5月），但美國財政部週二發布的公告，指出將在週三（4日）完成下次回購，這次鎖定的是2036年至2045年間到期的長天期債券，也就是10年期至20年前美債，最高回購金額為20億美元，與5月時上次回購10億美元相比，可說是直接翻倍。

聯準會通常是美國公債市場的干預主力，過去採用量化寬鬆（QE）的方式，報導將美國財政部的公債回購描述為「輕型化QE」（QE lite），低調但有力地發揮作用。

報導指出，美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）過去幾年主導的積極發債政策，是否將被貝森特的積極回購公債政策所取代，這個答案可能將不僅改變債券殖利率，也會重塑整個市場格局。

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