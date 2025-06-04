馬斯克估SpaceX今年營收將達4650億元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）透露，旗下太空探索公司SpaceX今年營收將達約155億美元（約新台幣4650億元）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）透露，旗下太空探索公司SpaceX今年營收將達約155億美元（約新台幣4650億元）。

馬斯克今（4日）稍早在社交平台X發文稱，「這算是一個有趣的里程碑吧：SpaceX明年光是從太空業務賺的錢，就會超過太空總署（NASA）1整年的預算」。

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馬斯克還透露，SpaceX今年來自太空領域的商業收入預計將達到155億美元，其中來自NASA的收入約為11億美元（約新台幣330億元）。

馬斯克上述發文一出，引發網友熱議，有網友留言表示，「有沒有暗示 SpaceX 何時可能 IPO？」、「證明私部門是唯一出路」、「Starlink 有一天會 IPO」、「其中大概有100億美元入來自 Starlink。」、「如果有人提名您擔任 NASA 局長一職，您會接受嗎？」等。

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