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中國碳酸鋰價格暴跌90％墜落「生存紅線」 ! 專家 : 半數廠商恐消失

2025/06/04 15:08

中國碳酸鋰價「擊穿」損虧線，半數廠商恐消失。（彭博）中國碳酸鋰價「擊穿」損虧線，半數廠商恐消失。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕碳酸鋰價格正經歷暴跌，碳酸鋰期貨主力合約在5月26日收盤價「首次」跌破每噸6萬元人民幣（約近新台幣25.4萬元） ，較2021年60萬元人民幣（約近新台幣254萬元）歷史高點暴跌超過90%，這場持續4年的震盪行情，如今已墜入深谷。

中國陝西巨豐投資總監郭一鳴指出，7萬元人民幣（約近新台幣29.1萬元）/噸是碳酸鋰加工企業的損益平衡線，如今價格已跌破，眾多企業或陷入減產停產困境，下游企業雖原材料成本降低，但在激烈市場競爭中也未必能從中受益。

據報導，今年以來，碳酸鋰價格一路下探，近期持續刷新歷史新低，主力合約價格盤中最低觸及每噸5萬8460元人民幣（約近新台幣24.3萬元），距離部分企業的生死線僅一步之遙。

這場暴跌背後是供需關係的徹底逆轉。今年第一季全球鋰鹽產量年增23%，光是4月中國碳酸鋰進口量就達2.8萬噸、年增率高達 56.3%。

反觀下游需求卻呈現兩樣情，動力電池裝車量在同期出現4.3%的季度性下滑，磷酸鐵鋰電池市佔率雖達82.8%，卻難掩市場滲透率突破50%後的成長乏力命運。

中國乘聯會數據也揭示殘酷現實，新能源車市正從爆發式成長轉入緩步慢行階段。

中國專家認為，自2010年以來，鋰電產業經歷了兩輪較大的價格波動週期。第一輪波動在2015-2019年，碳酸鋰價格經歷了從4.2萬元人民幣（約近新台幣17.4萬元）/噸低點漲至18萬元人民幣（約近新台幣74.9萬元）/噸的高點，之後再跌至2019年底的4.8萬元（約近新台幣19.9萬元）/噸。這段期間，碳酸鋰高峰價格是最低點的4倍以上。

現今，短期間碳酸鋰價格大跌，是因海外鋰礦成本支撐崩塌，但以長期來看，碳酸鋰供給市場需要更徹底的出清，預計6至8月供應將穩定成長，但需求進入淡季，車企、電池廠開啟去庫存模式，整體將維持過剩格局，直至礦山出現規模性減產。

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