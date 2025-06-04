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華航攜手國際貨運分銷整合平台 月增近百噸貨量

2025/06/04 10:36

華航攜手國際貨運分銷整合平台，月增近百噸貨量。（華航提供）華航攜手國際貨運分銷整合平台，月增近百噸貨量。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日宣布，領先台灣航空業界，攜手國際貨運分銷整合平台 WebCargo by Freightos 及 cargo.one ，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務，客戶可經由平台尋找到最即時且符合需求的艙位，透過便捷的網路預訂功能直接下訂。華航預估，平台分銷整合有助貨量穩定提升，預估每月可增加近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

華航指出，貨運分銷整合在海外行之有年，率先與國際知名平台 WebCargo by Freightos 以及 cargo.one 合作，分別於 6 月 2 日及 10 日正式上線，第一階段開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區上線，貨運代理業者可經由平台輕鬆搜尋到最妥適的艙位，透過網路即時報價與完成預訂，即可安心運送貨物。

華航表示，貨運包辦食、衣、住、行、育、樂需求，期盼加入 WebCargo by Freightos 以及 cargo.one 後，透過網路無遠弗屆的特性拓展市佔率，接觸不同地區新的客戶群及貨源，透過大數據了解顧客訂艙的習性，進而規劃推出符合市場需求的產品。

華航目前10 架具省油優勢的 777F 機隊全數到位，整合 8 架大運量 747F 機隊，發揮雙機種綜效；2024 年復又訂購 4 架777-8F 貨機，貨艙規格與現行主力貨機 777F 相同，未來在營運與調度具更高的彈性空間，有利貨運人員作業效率，提升營運與酬載。

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