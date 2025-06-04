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網路韌性再強化！中華電信取得OneWeb低軌衛星商用許可

2025/06/04 10:38

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信宣布正式取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內首家獲得此許可的業者。中華電信董事長簡志誠指出，中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局，強化臺灣海地星空整體網路韌性，更為政府與企業打造完整、可靠的衛星備援解決方案。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信很榮幸以OneWeb成為臺灣第一家取得低軌衛星商用許可的公司，這是我們衛星網路技術實力的最佳證明，也展現推動臺灣衛星通信發展的堅定承諾。

中華電信表示，自2024年12月起，中華電信經歷了無線電頻率核配、營運計畫變更、通訊監察以及公眾電信網路等多項審核，最終成功取得商用許可。此後，中華電信低軌衛星通信的應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業，進一步提升台灣整體對外通訊的另一種韌性應用方式。

中華電信說，將持續投資多軌衛星網路布局，強化臺灣的整體網路韌性，提升臺灣在全球衛星通信領域的競爭力與自主性。

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