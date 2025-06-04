晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

一般性補助款刪減爭議 財委會吵成一團、會議停擺1小時

2025/06/04 10:08

針對一般性補助款遭刪減，立法院財政委員會今排審要求補足，民進黨立委質疑違法又違憲，財委會再度吵成一團。 （記者鄭琪芳攝）針對一般性補助款遭刪減，立法院財政委員會今排審要求補足，民進黨立委質疑違法又違憲，財委會再度吵成一團。 （記者鄭琪芳攝）

首次上稿 10:08
更新時間 10:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年度中央政府總預算遭刪減2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此刪減一般性補助款636億元，引起地方不滿，民眾黨團提案要求足額撥付，立法院財政委員會今排審。不過，民進黨立委質疑，行政院按立法院決議自行刪減預算，討論事項違法又違憲，提出散會動議，財委會再度吵成一團，國民黨籍財委會召委賴士葆則宣布休息10分鐘，但1個小時後才恢復開會。

針對行政院刪減一般性補助款636億元，財委會今列入討論事項，要求「行政院主計總處應依立法院審議114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」，除了財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿等，地方政府也派代表列席。

不過，民進黨立委吳秉叡、鍾佳濱、李坤城等人質疑，討論事項違法又違憲，立法院沒有能力刪除精確的預算，要求行政院自行刪減900多億元，行政院按立法院決議自行刪減，並已提釋憲；藍白立委利用多數侵害行政權，這個會不開也罷，提出散會動議。

對此，賴士葆則表示，這是立法院院會交辦的案子。不過，由於會議現場吵鬧不休，賴士葆於9點半左右宣布休息10分鐘，但直到10點30分才恢復開會，現場表決是否散會，藍白立委以多數通過繼續開會。

主計總處報告指出，114年度中央政府總預算案刪減總額達2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，扣除已核實計算的通刪數304億元，行政院尚須自行調整刪減數636億元，須自行調減金額龐大，窒礙難行，且造成政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，違反憲法權力分立與制衡原則及「預算法」第49條規定，行政院雖於5月聲請釋憲，但仍須依公布數額刪減；中央已窮盡救濟程序，為免對國防安全、外交及教育政策等再造成嚴重影響，因此經衡酌僅能勉予調減一般性補助款636億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財