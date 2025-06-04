一般性補助款刪減爭議 財委會吵成一團、會議停擺1小時

針對一般性補助款遭刪減，立法院財政委員會今排審要求補足，民進黨立委質疑違法又違憲，財委會再度吵成一團。 （記者鄭琪芳攝）

首次上稿 10:08

更新時間 10:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年度中央政府總預算遭刪減2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此刪減一般性補助款636億元，引起地方不滿，民眾黨團提案要求足額撥付，立法院財政委員會今排審。不過，民進黨立委質疑，行政院按立法院決議自行刪減預算，討論事項違法又違憲，提出散會動議，財委會再度吵成一團，國民黨籍財委會召委賴士葆則宣布休息10分鐘，但1個小時後才恢復開會。

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針對行政院刪減一般性補助款636億元，財委會今列入討論事項，要求「行政院主計總處應依立法院審議114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」，除了財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿等，地方政府也派代表列席。

不過，民進黨立委吳秉叡、鍾佳濱、李坤城等人質疑，討論事項違法又違憲，立法院沒有能力刪除精確的預算，要求行政院自行刪減900多億元，行政院按立法院決議自行刪減，並已提釋憲；藍白立委利用多數侵害行政權，這個會不開也罷，提出散會動議。

對此，賴士葆則表示，這是立法院院會交辦的案子。不過，由於會議現場吵鬧不休，賴士葆於9點半左右宣布休息10分鐘，但直到10點30分才恢復開會，現場表決是否散會，藍白立委以多數通過繼續開會。

主計總處報告指出，114年度中央政府總預算案刪減總額達2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，扣除已核實計算的通刪數304億元，行政院尚須自行調整刪減數636億元，須自行調減金額龐大，窒礙難行，且造成政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，違反憲法權力分立與制衡原則及「預算法」第49條規定，行政院雖於5月聲請釋憲，但仍須依公布數額刪減；中央已窮盡救濟程序，為免對國防安全、外交及教育政策等再造成嚴重影響，因此經衡酌僅能勉予調減一般性補助款636億元。

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