晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

九暘股東會 董座謝清江：體質調整成果逐步顯現

2025/06/04 09:59

聯發科旗下九暘今日召開股東會。（九暘提供）聯發科旗下九暘今日召開股東會。（九暘提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）旗下九暘（8040）今日召開股東會董事長謝清江董事長表示，九暘是聯發科技集團在乙太網晶片的重要佈局，九暘在乙太網領域耕耘20年累積相當多實務經驗，今年第一季虧損也逐漸收斂，體質調整需要時間，預計公司在2027年會有初步成果，2029 年會有更好的成績回饋股東。

謝清江指出，九暘專注在1G以下的FE （Fast Ethernet） 乙太網晶片以及 PoE 供電乙太網晶片的兩個領域，其中PoE供電乙太網技術更可以橫跨三個不同速度領域，這兩個系列晶片產品於2024年可服務市場規模總計約為 3億美金，未來隨著九暘產品線的持續擴充、升級、強化之後，到2029年，九暘的產品可服務市場預估會擴大到8億美金，超過乙太網晶片市場的平均成長率。

謝清江強調，未來要在選定的市場中，專心發展並擴大市佔率，現階段就是以集團的經驗與標準進行調整體質中，重點就是要紮實把產品競爭力做到位，在集團大小平台、分工合作的策略下，九暘的晶片在集團平台的產品線中都有角色，集團綜效將是一大優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財