九暘股東會 董座謝清江：體質調整成果逐步顯現

聯發科旗下九暘今日召開股東會。（九暘提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）旗下九暘（8040）今日召開股東會董事長謝清江董事長表示，九暘是聯發科技集團在乙太網晶片的重要佈局，九暘在乙太網領域耕耘20年累積相當多實務經驗，今年第一季虧損也逐漸收斂，體質調整需要時間，預計公司在2027年會有初步成果，2029 年會有更好的成績回饋股東。

謝清江指出，九暘專注在1G以下的FE （Fast Ethernet） 乙太網晶片以及 PoE 供電乙太網晶片的兩個領域，其中PoE供電乙太網技術更可以橫跨三個不同速度領域，這兩個系列晶片產品於2024年可服務市場規模總計約為 3億美金，未來隨著九暘產品線的持續擴充、升級、強化之後，到2029年，九暘的產品可服務市場預估會擴大到8億美金，超過乙太網晶片市場的平均成長率。

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謝清江強調，未來要在選定的市場中，專心發展並擴大市佔率，現階段就是以集團的經驗與標準進行調整體質中，重點就是要紮實把產品競爭力做到位，在集團大小平台、分工合作的策略下，九暘的晶片在集團平台的產品線中都有角色，集團綜效將是一大優勢。

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