迪士尼宣布三景點7月關閉 將改造成活塞峰國家公園

迪士尼主題樂園神奇王國的邊域世界園區的某些景點將要關閉。圖為神奇王國。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕華特迪士尼世界度假區內的主題樂園神奇王國的邊域世界園區粉絲們，只剩下33天能享受該園區所有景點。迪士尼週二宣布，美國河流、湯姆索亞島和自由廣場遊船將於7月7日關閉，工程師正準備將這些景點區域改造成「活塞峰國家公園」。

根據《Fox News》報導，迪士尼樂園部落格表示，雖然活塞峰是虛構的，但它的靈感來自落基山脈地區和美國邊疆及其國家公園標誌性景觀。

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該部落格還特別描述未來美景，「想像一片令人嘆為觀止的荒野，到處都是參天大樹、白雪皚皚的山脈、令人嘆為觀止的瀑布、奔騰的河流和令人印象深刻的間歇泉。」

針對迪士尼的改動，有些網友抱持期待，有些網友則感到失望。一名網友指出，很喜歡迪士尼將河流融入景點中，添加新的水景。另一名網友直接說「不用了，謝謝。」，透露出抗拒情感。

迪士尼主題樂園神奇王國的邊域世界園區將關閉某些景點。圖為神奇王國。（美聯社）

值得注意的是，迪士尼還有其他變動。迪士尼樂園部落格稱，隨著邊域世界的變化，工程師們正準備建造第一個受迪士尼反派角色啟發的樂園，其中包括「兩個主要景點、餐飲和購物場所，規模宏大到令人難以置信。」

另外神奇王國將於7月20日推出名為「迪士尼星光：夢幻之夜」的全新夜間遊行。

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