焦點股》材料-KY：面額變更為1元 股價大漲

證交所核准面額變更為1元，材料-KY股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股材料-KY（4763）股東會通過每股面額由10元變更為1元，昨日獲證交所核准，董事會決議展開換股作業流程，今日股價開高，一度來到929元，截至9:28分為止，股價大漲64元、暫報918元、漲幅達7.49%，成交量超過3200張。

材料-KY公告，原10元面額股票流通至6月18日為止，6月19-27日進行換股作業，新股將在6月30日上市；同時，材料-KY昨日也公告，與合作夥伴簽署「合作備忘錄」，雙方擬就醋酸纖維素產品之原料技術開發、產線應用及海外市場布局等領域展開合作，提升產業競爭力。

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觀察三大法人動態，外資呈現連11賣、賣超累計達3451張，不過，投信與自營商連3日買超，買超張數分別達650張、136張；法人分析，近日部分ETF調整成分股，由於納入材料-KY，因此近期投信呈現買超，在首季營收創新高、絲束持續擴產的情況下，基本面表現佳，但國際局勢震盪，投資人追高宜謹慎。

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