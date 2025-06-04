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旅宿業下半年開放移工？洪申翰坦言「研議中」但時程不願鬆口

2025/06/04 09:50

旅宿業下半年是否開放引進移工，勞動部長洪申翰今日坦言，勞動部的確正在進行相關研商規劃，以3大原則檢討整體跨國勞動力政策（記者李靚慧攝）旅宿業下半年是否開放引進移工，勞動部長洪申翰今日坦言，勞動部的確正在進行相關研商規劃，以3大原則檢討整體跨國勞動力政策（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕觀光署上週代勞動部宣布旅宿業下半年開放引進移工，勞動部長洪申翰今日坦言，勞動部的確正在進行相關研商規劃，以3大原則檢討整體跨國勞動力政策，但對於開放時程，洪申翰仍不願鬆口，強調跨國勞動力的主政單位還是勞動部，目前雖與觀光署交換意見，但沒有下半年開放的時間表。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（4）日邀請勞動部部長，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。勞動部部長洪申翰會前接受媒體聯訪。

針對旅宿業是否將開放引進移工？洪申翰今日坦言，「勞動部的確正在進行相關研商規劃」，整體檢討跨國勞動力政策，並以3大原則進行推動，第1、希望避免影響本國勞工的就業機會，希望進而促成為雇主為本勞加薪，提升勞動條件；第2、希望產業可以有更充足的勞動力可運用，有助於企業雇主留才穩定人事，第3、希望提升政府在聘僱移工的角色及功能，進一步確保保護移工權益。

洪申翰強調，服務業或旅宿業相對於製造業，其產業特性與勞動條件有許多不同之處，需要從更多面向來評估思考，但都不脫離以上3點原則，勞動部目前的確正進行評估，待研商完成後，就會向外界報告。

不過，上週交通部觀光署已表示，開放時程訂於下半年，對此洪申翰表示，目前有與觀光署交換意見，但跨國勞動力的主政單位還是勞動部，勞動部對於相關時程「不會拖延」，但目前沒有設定特定的時間表。

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