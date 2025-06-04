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航太產業警告：美關稅衝擊供應鏈 恐危及航空安全

2025/06/04 11:38

航太產業警告：美關稅衝擊供應鏈 恐危及航空安全全球航太製造商、美國航空公司警告，美國關稅將衝擊供應鏈，甚至可能危及航空安全。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕代表全球航太製造商、美國航空公司的團體週二（3日）警告，對進口商用飛機、噴射引擎和零件徵收新關稅，可能會危及航空安全和供應鏈，甚至可能引發其他意想不到的後果。

《路透》報導，美國總統川普今年4月宣佈對貿易夥伴徵收全面關稅以來，航太產業幾乎所有進口飛機、零件幾乎都被徵收10％的關稅。美國商務部上（5）月啟動一項名為「232條款」的調查，旨在調查進口商品對美國國安構成的風險，這些風險可能被用於對進口飛機、引擎和相關零件徵收更高關稅的依據。

代表波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）、RTX、奇異航太空（GE Aerospace）以及其他數百家公司的航太工業協會（Aerospace Industries Association，AIA）在一份文件中呼籲美商務部將232條款的大眾意見徵詢期延長90天，並在至少180天內不徵收新的關稅。

該協會也呼籲政府，針對任何與第232條款有關的關稅與業界進一步協商，以確保措施準確反映國家安全問題，並且不會危及供應鏈和航空安全。

AIA提到，2月份賓州一家航太扣件供應商發生火災如何影響了生產，以及從新供應商購買零件的難度。協會寫道，建立新的國內供應商並確保其符合必要且嚴格的安全認證，可能需要長達10年的時間。

代表美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和其他主要航空公司的貿易組織美國航空協會（Airlines for America）則警告，關稅可能導致機票和運費上漲。

《路透》看到由航空公司提交給美國商務部的評論寫道，給商用航空業注入更高的成本，將削弱美國經濟和國家安全，並對國內商用航空產業的成長、競爭、創新和投資能力造成重大有害的影響。

該貿易組織表示，關稅可能會摧毀正在復甦的航空供應鏈，導致更多「假零件」流入市場，並帶來一系列挑戰和意想不到的後果。

航空公司和製造商一直在遊說川普恢復1979年《民用航空器協定》（Civil Aircraft Agreement）規定的免關稅制度。根據該協議，零件必須獲得聯邦航空總署（FAA）認證，才能被視為免稅。

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