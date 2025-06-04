供應危機再起？國際油價飆破2週新高

國際油價週二（3日）上漲約2%，創下2週來新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於俄羅斯與烏克蘭、以及美國與伊朗之間持續的地緣政治緊張局勢，顯示美國對OPEC+成員俄羅斯與伊朗的制裁可能將持續更長時間。國際油價週二（3日）上漲約2%，創下2週來新高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲89美分，或1.4%，收每桶63.41美元。

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布蘭特原油期貨上漲1美元，或1.5%，收每桶65.63美元。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示：「受俄烏停火與伊朗核協議的前景似乎已被推遲數週，甚至可能延後數月的影響，本週的風險溢價上升。」

俄羅斯方面表示，試圖就結束俄烏戰爭達成協議的工作極為複雜，目前不應該期待有任何即將出爐的決定，並稱正在等待烏克蘭對其提案的回應。

根據美國能源數據，俄羅斯是OPEC+組織的成員，該組織由OPEC及其盟國組成，俄羅斯在2024年是僅次於美國的全球第2大原油生產國。

OPEC成員國伊朗則預計將拒絕美國提出的核協議草案，該協議對於放寬對這個主要產油國的制裁至關重要。根據美國能源數據，伊朗在2024年為OPEC中僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克的第3大原油生產國。

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