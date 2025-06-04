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美參議員保羅抵制《大而美法案》 川普批：瘋子

2025/06/04 09:57

美國財政保守派國會參議院議員保羅（Rand Paul，圖左）近日公開抵制美國總統川普（圖右）《大而美法案（The One Big Beautiful Bill）》，引發外界關注。（美聯社、路透社，本報合成圖）美國財政保守派國會參議院議員保羅（Rand Paul，圖左）近日公開抵制美國總統川普（圖右）《大而美法案（The One Big Beautiful Bill）》，引發外界關注。（美聯社、路透社，本報合成圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政保守派國會參議院議員保羅（Rand Paul）近日公開抵制美國總統川普力推的《大而美法案（The One Big Beautiful Bill）》，引發外界關注。對此，川普在自家社群平台Truth Social發文回應，抨擊保羅對法案的預算計劃「知之甚少」，還批評保羅的想法簡直是瘋了，是一名失敗者。

綜合媒體報導，美國眾議院上月23日以215票對214票、1票之差通過《大而美法案》，該法案旨在全面推動美國總統川普的政策議程，包括延長川普2017年的減稅政策，增加對工人小費和加班費、老年人社會安全等方面的新豁免，並將美國債務上限提高到4兆美元。

目前《大而美法案》已送交參議院審議，但目前參議院審議的版本，還計畫進一步提高債務上限至5兆美元，此為美國史上最大的債務增幅。

美國財政保守派國會參議院議員保羅近日接受CNBC Squawk Box節目採訪時表示，他根本不支持《大而美法案》，因為該法案不符合保守主義，並認為當中的稅收措施會大幅增加美國的債務。

對於《大而美法案》將把債務上限提高5兆美元，保羅認為這是個糟糕的想法，稱他希望看到減稅措施永久化，但也希望看到5兆美元的新增債務從法案中移除，並透露參議院里至少有4個人有這種想法。

對於保羅上述言論，川普在自家社群平台Truth Social發文，抨擊保羅對法案的預算計劃「知之甚少」，還稱保羅對所有事情都投反對票，但從來沒有提出任何切實可行或建設性的想法，批評保羅的想法簡直是瘋了，是一名失敗者，肯塔基州的人民受不了他。

報導指出，保羅並非唯一一個公開反對《大而美法案》的人，馬斯克近日也批評川普提出的全面稅收、支出法案，是「令人作嘔的可憎之物」，將加劇聯邦赤字。

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