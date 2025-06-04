川普要求國會收回PBS和NPR的資金 時限為45天

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府週二向國會提交一份請求，要求議員取消撥給公共廣播公司的超過10億美元聯邦資金，該機構負責向美國各地的NPR和PBS地方電台發放納稅人資金。針對川普舉動，NPR和PBS打算透過遊說和計票捍衛自身。

根據《CNN》報導，這項被稱為「撤銷方案」（rescission package）的請求將開啟45天時限，屆時國會將決定是否批准該提案。撤銷資金只需簡單多數票，意味著在本案中無需民主黨投票。

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但共和黨在眾議院和參議院都只佔微弱多數，公共媒體高層希望能夠說服一些共和黨溫和派人士忽略白宮提案，從而將撤銷方案否決。

白宮預算主管沃特（Russ Vought）週二下午在《Fox News》上表示，眾議院下週將把此提案提交審議。

45天的期限將於7月18日結束，在此之前NPR和PBS將進行遊說和計票。NPR執行長馬赫（Katherine Maher）表示，其遊說工作將從眾議院開始。

NPR執行長馬赫表示，其遊說工作將從眾議院開始。（蓋帝圖像）

PBS首席執行官克格（Paula Kerger）指出，PBS將向國會證明自身價值，就像過去50年所做的那樣，每日免費為美國人提供具備教育性且豐富多彩的節目及關鍵服務。

目前目標資金是由共和黨控制的國會在川普今年春天早些時候簽署的一項法案中分配的，但由於公共廣播公司提前兩年制定了預算，因此尚未動用。

川普利用保守派長期以來認為NPR和PBS偏向自由派的觀點，試圖剝奪其未來的資金，以取得政治勝利。

克格聲稱，這將對PBS及其在社區中發揮的重要作用造成毀滅性打擊，尤其是依賴聯邦資金支付大部分預算的小型和農村電台。克格強調，沒有PBS美國人將在危機時期失去獨特本地節目和緊急服務。

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