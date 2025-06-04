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撕破臉不給了？華爾街日報 : 馬斯克「故意拖欠」川普1億美元

2025/06/04 12:11

隨著兄弟情誼似乎已戛然而止，馬斯克也不再維持贊助川普陣營的現金流。（法新社）隨著兄弟情誼似乎已戛然而止，馬斯克也不再維持贊助川普陣營的現金流。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克宣布退出川普政府，雙方反目成仇的傳言甚囂塵上。《華爾街日報》揭露，馬斯克曾保證贊助川普陣營3億美元（約新台幣近90億元），但至今還有1億美元（約新台幣30億元）未給，馬斯克似乎不打算依約付清這筆錢。

據報導，這筆錢原定分期支付，然川普的顧問表示，最新的1億美元支票尚未到帳，這或許是迄今為止最具體的跡象，顯示這兩位傳奇人物之間的裂痕正在擴大。

《華爾街日報》報導，川普私下會晤OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）似乎是引發川、馬兩人嫌隙的導火線。馬斯克對這位競爭對手恨之入骨，因此得知川普要會晤他後大為光火，據稱這場會面還特地延期好讓馬斯克冷靜下來。奧特曼從未與川普公開出席任何計畫好的活動，很可能也是因為馬斯克的緣故。

此外，馬斯克執掌的政府效率部，所做的決策經常在未諮詢其他川普官員就大幅削減政府開支。他堅稱，DOGE大幅削減政府機構預算的舉動從未得到華盛頓足夠的重視，同時也認為白宮不應該控制他在DOGE的團隊。

至於川普也不喜歡馬斯克對內閣部長的批評，以及他公開攻擊貿易顧問彼得·納瓦羅。馬斯克曾稱納瓦羅為「白痴」，這讓其他政府成員對於馬斯克的惡言相感到驚訝。同時，川普政府官員也嘲笑馬斯克的幼稚舉止和令人尷尬的幽默。

《華爾街日報》指出，馬斯克在任期的最後階段，待在白宮的時間減少了。知情人士稱，剛開始他每週在白宮待5天甚至7天，後來減少至3天，現在只是偶爾去白宮。

儘管日前川普替馬斯克舉行歡送記者會，但內部人士爆料，兩人關係「緊張」。

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