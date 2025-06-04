鋼鋁50％「翻倍」關稅前夕！「這國」竟成唯一豁免

美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至50％。圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普3日簽署行政命令，加倍今年稍早實施的鋼鋁關稅至50%，並且自美東時間6月4日凌晨零時01分（台灣時間6月4日12時01分）開始生效，但唯獨在5月初與美方達成貿易協議的英國取得豁免，維持鋼鋁25%稅率。

《衛報》報導，對於從英國進口的產品，關稅仍將維持在25%，但若美國政府「認定英國未遵守相關協議」，則可能從7月起徵收更高的50%關稅。

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英國政府發言人表示：「英國是首個與美國達成貿易協議的國家，作為我們變革計畫的一部分，我們仍致力於保護英國各關鍵產業的企業和就業，其中包括鋼鐵業。」

「我們很高興，由於我們與美國達成協議，英國鋼鐵將不受這些額外關稅的影響，我們將繼續與美國合作執行我們的協議，致力讓協議將取消美國對鋼鐵徵收的25%的關稅。」

《BBC》報導，川普3日表示，關稅是為了防止外國生產商傾銷產品，旨在確保美國鋼鐵業的未來。他在行政命令中寫道：「提高關稅將能更有效對抗外國繼續在美國市場卸下低價、過剩的鋼鐵和鋁，從而削弱美國鋼鋁產業的競爭力。」

然而，批評人士認為，這些保護措施可能會對美國以外的鋼鐵生產商造成嚴重破壞，引發貿易夥伴的報復，並為美國鋼鐵用戶帶來沉重的代價。

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