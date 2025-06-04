晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

鋼鋁50％「翻倍」關稅前夕！「這國」竟成唯一豁免

2025/06/04 08:30

美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至50％。圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至50％。圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普3日簽署行政命令，加倍今年稍早實施的鋼鋁關稅至50%，並且自美東時間6月4日凌晨零時01分（台灣時間6月4日12時01分）開始生效，但唯獨在5月初與美方達成貿易協議的英國取得豁免，維持鋼鋁25%稅率。

《衛報》報導，對於從英國進口的產品，關稅仍將維持在25%，但若美國政府「認定英國未遵守相關協議」，則可能從7月起徵收更高的50%關稅。

英國政府發言人表示：「英國是首個與美國達成貿易協議的國家，作為我們變革計畫的一部分，我們仍致力於保護英國各關鍵產業的企業和就業，其中包括鋼鐵業。」

「我們很高興，由於我們與美國達成協議，英國鋼鐵將不受這些額外關稅的影響，我們將繼續與美國合作執行我們的協議，致力讓協議將取消美國對鋼鐵徵收的25%的關稅。」

《BBC》報導，川普3日表示，關稅是為了防止外國生產商傾銷產品，旨在確保美國鋼鐵業的未來。他在行政命令中寫道：「提高關稅將能更有效對抗外國繼續在美國市場卸下低價、過剩的鋼鐵和鋁，從而削弱美國鋼鋁產業的競爭力。」

然而，批評人士認為，這些保護措施可能會對美國以外的鋼鐵生產商造成嚴重破壞，引發貿易夥伴的報復，並為美國鋼鐵用戶帶來沉重的代價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財