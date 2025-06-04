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美債警鈴大響 達里歐警告：正走向「死亡螺旋」

2025/06/04 09:47

全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）在新書中寫道，美國債務狀況已接近「無法挽回的地步」，並正在走向「死亡螺旋」，這可能威脅到全球最大經濟體的穩定。

《CNN》報導，多年以來，經濟學家和投資人一直在對美國赤字發出警告，但今年，由於總統川普推動的關稅和稅收法案議程加劇了債市的波動，華爾街的看法開始更加謹慎。債券市場通常是美國和全球經濟的平靜基石。

在經濟前景和美國資產吸引力存在不確定性的情況下，投資人愈來愈擔心川普「遠大而美麗」的稅收法案可能會給聯邦債務帶來壓力。今年5月，美國30年期公債殖利率飆升至2023年以來最高。

達里歐是最新一名對美國債務、赤字做出警告的億萬富豪，他擔心鉅額政府債務將擠壓基本服務支出，導致經濟空洞化，無法服務於公民，並使全球投資人感到恐慌。

達里歐在他的新書《國家如何走向破產：大周期》（How Countries Go Broke: The Big Cycle）書中寫道，美國政府債務危機的短期風險很低，但是長期風險非常高。儘管這種情況在歷史上多次發生，但大多數政策制定者和投資人認為，他們當前的環境和貨幣體系不會改變，這種改變無法想像，然後他卻突然發生了。

赤字增加代表財政部可能需要發行更多的債權，來為支出、利息支付提供資金。債務「死亡螺旋」指的是政府需要發行更多債券來籌集資金償還現有債務，但實際需求卻在減少，不得不向投資者支付越來越多的利息才能讓他們接受。

達里歐指出，利率螺旋式上升導致信貸風險惡化，進而導致債務需求減少，最終導致利率進一步上升，這是一個典型的債務「死亡螺旋」。投資人要求更高的利率來借錢給政府，這會導致國家用於營運的資金減少，消費者和企業的利率也會上升，最終導致國家籌集現金的選擇減少。

達里歐寫道，自己認為，這表明美國政策制定者在處理政府財政問題時應該更加保守，而不是更不保守，因為最糟的情況就是在困難的時期財政狀況不佳。川普的稅收法案勢必會加劇赤字，因為他大幅削減了稅收收入，卻沒有削減足夠的支出來平衡收支。

在5月22日紐約新書發表前的一場活動，達里歐表示，目前美國的赤字處於不可持續的軌道上，並且「超出了市場的承受能力」，預估美國大約3年後會陷入「危急的境地」。達里歐認為，現在應該對債券市場感到擔憂，情況「非常非常嚴重」。

減稅對於華爾街來說可能是個好消息，股市在川普的首個任期，就因為他的減稅政策而歡呼。但這次的不同支出在於，美國的赤字還在增加，聯邦債務負擔持續膨脹。根據美國財政部數據，聯邦債務在GDP的佔比，以從2017年的104％，飆升至2024年的123％。

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週五（30日）在雷根國家經濟論壇（Reagan National Economic Forum）上表示，債券市場「即將出現」裂痕；巴克萊（Barclays）分析師拉賈亞克沙（Ajay Rajadhyaksha）在最近的一份報告中表示，長期債券價格已經接近2008年金融海嘯以來最高。

隨著市場逐漸消化新稅收法案的細節，並意識到赤字在可預期的未來內可能繼續上升，長期債殖利率也面臨著繼續上升的風險。

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