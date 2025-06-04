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22位新創創始人靠「這招」 在大學期間賺取逾600萬元

2025/06/04 15:02

22歲的Emil Barr於2024年5月畢業於邁阿密大學。（擷取自CNBC，巴爾供圖）22歲的Emil Barr於2024年5月畢業於邁阿密大學。（擷取自CNBC，巴爾供圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大學學費昂貴已不是什麼秘密，不過，22歲的新創創始人巴爾（Emil Barr）不僅免繳學費，還從學校中賺取報酬，他表示，只要敢開口要求，就有機會得到，他說，自己透過協商，不僅達成全額支付學費，還將學校的合作項目拉入他的生意圈，讓他在大學期間從學校賺了逾20萬美元（約新台幣600萬元）。

CNBC報導，如今，新創企業創辦人輟學全職創業已成潮流，但巴爾找到了一種既能繼續上學，又能從中獲利的方法，在白手起家創辦了自己的企業，多年來，他學到的1項技能就是學會如何提出要求。

巴爾說，我學到的是，很多人們不敢開口要求的東西，其實是可以得到。有時候，你只需要開口。

他說，談判的很大一部分在於找出對方認為有價值的東西，並據此進行調整。「我認為人們常常只是假設，」他建議，與其猜測，不如真誠地詢問對方希望從中得到什麼。

巴爾表示，一切都可以協商，甚至是你的大學學費。

美國大學學費昂貴已不是什麼秘密，根據教育數據倡議組織的數據，約有4300萬人背負學生債務，未償還的聯邦學生貸款餘額約為1.8兆美元（約新台幣54兆）。

根據CNBC Make It審查的文件，巴爾除了成功與學校管理部門協商支付約6萬美元（約新台幣180萬元）的學費外，在就讀邁阿密大學4年期間還賺了超過14萬美元（約新台幣420萬元）。

到畢業時，巴爾已經從邁阿密大學獲得了20多萬美元（約新台幣600萬元）的報酬。

巴爾表示，他透過創業的經驗學會了談判的藝術。

在邁阿密大學1年級期間，巴爾創辦了他的第1家新創公司，名為Step Up Social的社群媒體行銷代理商。

他上大學時獲得的獎學金只能支付部分學費。到了大二，巴爾利用自己的創業經驗，說服學校管理階層支付了剩餘的學費。

他說，當時，大學正在齊心協力吸引更多的捐贈者，其中之一就是致力於發展和加強校園創業計畫，因此，他經常花時間與來到校園的捐贈者以及大學媒體進行交流，在邁阿密的第2年快結束的時候，他的業務收入超過了100萬美元。

於是他和院長坐下協商，巴爾說：『你看…我花了很多時間做這件事。我覺得自己為學校創造了很多價值，但我還在支付自己的部分學費，還要做兼職來實現這個目標。』

最終在2022年12月，他與學校協商達成了1項可全額支付學費的財務方案。

根據 CNBC Make It審查的文件顯示，巴爾還贏得了多項校園創業比賽和學生資助，這讓他在大學期間獲得了超過3萬美元（約新台幣90萬元）的收入。

到了大3的時候，巴爾也把這所大學拉進了他的生意圈，透過大學與 Step Up Social的合作，他總共賺了超過10萬美元（約新台幣300萬元）。

Step Up Social現在已收購Candid Network，並將其更名為Candid Network，這是1家專注於用戶生成內容的線上行銷機構。巴爾表示，他正在出售該公司。

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