輝達市值重回世界第一！道瓊漲214點 台積電ADR升1.42％

輝達市值重回世界第一。圖為輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（資料照，記者廖振輝攝）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二輝達和其他晶片股強勁上漲，提振美國股市，輝達市值升至3.45兆美元，超越微軟重登全球市值最高的企業。道瓊工業指數上漲214.16點、0.51%，標普500指數上漲0.58%，那斯達克指數漲幅0.81%，費城半導體指數勁揚2.72%，台積電ADR上漲1.42%，收在197.61美元。

綜合外媒報導，人工智慧晶片巨頭輝達股價上漲近3%，收在141.22美元，市值達3.45兆美元，超越微軟的3.44兆美元，蘋果市值3.04兆美元居第三，亞馬遜和谷歌市值略高於2兆美元。

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受到輝達上漲帶動，相關類股普遍上揚。晶片製造商博通上漲3.27%，創下歷史新高，該公司表示已開始出貨最新的AI加速網路晶片。

政經方面，白宮表示美國總統川普本週可能會與中國國家主席習近平會面，以解決兩大經濟體之間的貿易爭端。此外，經濟合作暨發展組織（OECD）表示，全球經濟放緩的動能比預期更為劇烈。OECD以川普的貿易戰警告稱，隨著保護主義抬頭、通膨加劇和供應鏈中斷，全球經濟成長將進一步放緩。

美國勞工部報告顯示，4月美國職缺數量意外增加，而工廠製造產品新訂單的降幅超出分析師的預期。投資人目前關注將於週五發布的5月就業報告。

道瓊工業指數上漲214.16點或0.51%，收42519.64點。

那斯達克指數上漲156.34點或0.81%，收19398.96點。

S&P 500 指數上漲34.43點或0.58%，收5970.37點。

費城半導體指數上漲131.62點或2.72%，收4964.40點。

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