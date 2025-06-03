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川普關稅讓北京感到痛！財新5月製造業PMI跌破榮枯線

2025/06/03 21:18

財新5月中國製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.4猛跌至48.3，為去年10月以來首度跌破景氣榮枯線（50）以下。（法新社資料照）財新5月中國製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.4猛跌至48.3，為去年10月以來首度跌破景氣榮枯線（50）以下。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國徵收高額對等關稅，中國開始感到痛！財新5月中國製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.4猛跌至48.3，為去年10月以來首度跌破景氣榮枯線（50）以下，並創下2022年9月以來最低，主要因為美中關稅戰影響持續發酵，導致5月製造業供給和需求下降。

就分項指數而言，新訂單指數跌破50，為2022年10月以來最低，部分是受到美國對等關稅的衝擊；新出口訂單指數仍在收縮區間下行；由於需求低迷，生產指數結束持續1年半的擴張，降至2022年12月以來最低；因競爭激烈，產出價格也連續第6個月下跌。

財新智庫經濟學家王喆表示，5月製造業供需同步趨弱，外需低迷是供需收縮的重要原因，主要宏觀經濟指標在第2季初期明顯走軟，中國經濟面臨的下行壓力明顯加大。

財新5月中國製造業PMI猛跌至48.3，與中國官方公布的5月製造業PMI走勢類似，後者為49.5，為連續第2個月處在收縮區間。中國官方發布的製造業PMI主要涵蓋國有企業和大型企業，財新PMI的調查樣本偏重中小企業民企。

渣打銀行中國區宏觀策略主管劉潔表示，中國官方和財新製造業PMI指數的落差，凸顯貿易戰對中國中小企業造成不成比例的損害，美國關稅對較小出口商的打擊主要在就業部分，對大型企業和整體出口的直接衝擊可能較為有限，因大型企業會分散業務範圍。

劉潔指出，由於美國貿易政策帶來的不確定性，全球經濟將進一步放緩，可能導致中小企業的出口繼續走弱。

考慮到美國關稅將保持高檔，且結構性阻力持續存在，凱投宏觀（Capital Economics）預計今年中國經濟成長率將放緩至僅3.5%。

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