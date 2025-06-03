日本米太貴！「陳年米飯糰」低價搶市

連鎖式便利商店羅森公司（Lawson Inc）6月3日宣布，將開始以低於普通飯糰的價格銷售使用2023年採收的米製作「陳年飯糰」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本自去年開始爆發「令和米荒」，米價屢創新高，有不少民眾改吃外國米，日本連鎖式便利商店羅森公司（Lawson Inc）6月3日宣布，將開始以低於普通飯糰的價格銷售使用2023年採收的米製作「陳年米飯糰」。

羅森公司已從市場上購買約兩噸陳年稻米。勞森表示，這些稻米並非來自近期發布的政府儲備米。羅森總裁Sadanobu Takemasu在記者會上表示，公司希望更有效地利用這些保存完好的老米。

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羅森計劃最早於7月初開始在關東地區部分門市銷售老米飯糰。

Takemasu 表示，該公司計劃推出幾種基本口味，例如用鹽調味的口味或含有「梅干」醃製梅子的口味，每份售價約為120日圓（稅前價）。

勞森受到葡萄酒產業的啟發，在飯糰上貼上收穫年份的標籤：「 2023年份」，就像優質葡萄酒的酒瓶一樣。該公司還表示，政府儲備的陳年米將在交貨後三天內在關東地區的商店開始銷售小袋裝，並在大約一周內在全國各地的商店開始銷售。

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