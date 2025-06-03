網路詐騙續增加 累計至今年5月達9萬件

國內網路詐騙續增加，根據統計，累計2023年4月至2025年5月，已蒐報合計9萬4243件。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕網路投資詐騙，層出不窮。金管會今（3）日公布，與Meta、Google協力建立蒐報機制，從2023年4月至今年5月底止，累計已蒐報合計9萬4243件；其中，今年1到5月底共蒐報詐騙2萬3330件，較去年同期成長7%。

根據統計，今年前5月共蒐報2萬3330件，至於去年全年為5萬1296件，若平均下來，等於每月有4666件，較去年每月4275件還高；換言之，網路投資詐騙，仍是有增無減，也顯示打詐阻詐是政府重大挑戰與課題。

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不過，證期局副局長高晶萍也說明，從數字來看，國內民眾詐騙陳情案件，是逐年增加，但這也表示國人的識詐能力提高，包括：網路詐騙在今年5月通報案件銳減降至3710件，也意味著，打詐成效是慢慢可以看到。

從民眾向證期局陳情詐騙案件來看，近四年是逐年增加，2022年的636件、2023年的787件、2024年減至941件，至於今年第一季為138件。

此外，金管會也將民眾陳情投資詐騙案件，主要區分為四大類型：第一是電話、簡訊及LINE群組勸誘買股，這種是透過LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊勸誘民眾投資港股或台股。或以電話推薦飆股方式或以簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結及加入網路群組。

第二是金融商品交易平台（APP） ，推薦民眾安裝假投資平臺App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先於該平臺操作買到漲停股票，並有小額獲利；接著，便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現並無法將獲利提領出來，才知受騙。

第三種是冒名金融業者。也就是，假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組；或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。

第四是虛擬通貨交易平台。這是標榜以虛擬貨幣交易，可獲高收益，常常先以提供飆股方式，逐步勸誘民眾民眾投資虛擬貨幣，誘使被害人上當被騙。

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